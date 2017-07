El curioso despertar de Simone Biles tras una operación por las muelas del juicio

La medallista olímpica estadounidense Simone Biles subió este jueves un video a su cuenta de Twitter donde mostró su despertar tras sacarse las muelas del juicio.

La gimnasta, de 20 años y que ganó cuatro oros y un bronce en Río 2016, aparece en el video recién despertando tras la anestesia y se le ve balbuceando cosas.

En un momento, la deportista creyó que estaba manejando un auto e incluso hizo sonar una bocina imaginaria.

"Uhm, aquí está. Honestamente no tengo palabras. Disfruten, espero que los haga reir", escribió Biles al subir el clip.

Revisa el video a continuación:

uhm here it is, I honestly have no words! 😂 Enjoy!!!!! Hope it makes you laugh!!!! pic.twitter.com/DP5QsC7C7C

wisdom teeth - gone 🙇🏾‍♀️

atleast I get to be home & catch up on some shows 🤞🏾 ps I have a funny video for y'all from this!!! pic.twitter.com/DO70VHwHO0