Gimnastas de la Araucanía y Valparaíso brillaron en los Juegos Nacionales 2017

Las gimnastas nacionales Javiera Rubilar (Región de la Araucanía) y Catalina Tchivikov (Valparaíso) brillaron en los Juegos Nacionales 2017, que se realizaron en la Región del Biobío, en Gimnasia Rítmica.

Rubilar conquistó la medalla de oro en Aro y en el all around individual, mientras que Tchivikov triunfó en balón y en el all around por equipos.

Ambas seleccionadas, además, tienen los mismos desafíos en el corto y mediano plazo: representar a Chile en los Panamericanos de 2019, en Lima, y en los de 2023, casi seguramente en Santiago de Chile.

"He trabajo arduamente y mi objetivo es llegar a los Panamericanos del 2019. Desde 2013 a 2016 entrené en España y este año en Bulgaria. Desde los cuatro años que estoy en este deporte y me he esforzado con entrenamientos de lunes a sábado", enfatiza Rubilar.

Según Pamela Salazar, entrenadora de la deportista de la Araucanía, gracias a los aporte públicos del Gobierno Regional y al municipio local han podido financiar las exigentes preparaciones en Europa.

El caso de Tchivikov tiene un recorrido similar. "Nuestro objetivo son los Panamericanos de 2023. Ella comenzó desde pequeña en un grupo de elite y hoy nos preparamos en el Club Nacional de Gimnasia de Viña del Mar, con el compromiso de mantener notas sobre 6 para seguir, pues el deporte y el estudio van de la mano", precisa Enrique Hidalgo, su formador.

La atleta de Valparaíso cuenta que "partí a los 6 años, primero con clases de ballet en el Colegio Don Orione de Quintero y luego en la gimnasia. Me encanta la posibilidad de competir representando a Chile, en copas del mundo y en los torneos sudamericanos".

En 2015 fue parte de las Escuelas Deportivas Integrales del IND en la Región de Valparaíso, aunque rápidamente su talento la llevó a instancias superiores. "El año pasado competí en un mundial en Francia y este año espero repetir la experiencia en Europa", confesó.

Las dos gimnastas ya son las mejores de Chile en los Nacionales Biobío 2017 y sueñan en grande. La generación de recambio está en marcha.