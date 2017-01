Tomás González: Con mi equipo de trabajo podemos resurgir la gimnasia chilena

El gimnasta chileno Tomás González, quien se recupera de una operación en su tobillo izquierdo luego de una lesión sufrida en la Copa del Mundo de Bulgaria y que lo obligó a competir con dos tornillos en su peroné y tibia en los Juegos Olímpicos de Río 2016, habló sobre su motivación para presidir la nueva Federación de Gimnasia de Chile, ya que estaba "aburrido" de las problemáticas dirigenciales.

"Ya me estaba aburriendo de las problemáticas que surgían en cada ciclo dirigencial. A una, ya le había tocado cerrar la federación y a la anterior, que comenzó desde cero, terminó con una deuda de 100 millones. Entonces, con mi equipo de trabajo, nos dimos cuenta de que podíamos resurgir la gimnasia chilena, porque conocemos muy de cerca las reales carencias que tienen los deportistas", destacó el nacional de 31 años en diálogo con La Tercera.

Consultado sobre los problemas financieros de la organización anterior, González aclaró que sí tenía conocimiento, pero que "también sabía que el antiguo directorio asumió y se comprometió a saldar la deuda de 100 millones. Es negativo tener problemas financieros, porque impide un buen progreso. Lógicamente que en la administración pasada no hubo una buena gestión y por eso se decidió cerrar la federación. Si no tienes recursos, no existe un desarrollo óptimo a lo largo del país".

El olimpista excusó su pasividad en el tema debido a que encontraba preparando su participación en los últimos Juegos Olímpicos y a que no se sentía "identificado con esa federación. Ahora, una de mis motivaciones es formar una para que los gimnastas sientan un apoyo y una guía para poder desarrollar su carrera".

El 19 de diciembre su postulación a la presidencia fue rechazada por la asamblea de los clubes. Ante eso, el representante nacional lamentó darse "cuenta de que existen personas que tienen intereses individuales. Había una misma persona que votaba por tres clubes distintos. La verdad es que nosotros no estamos dejando a nadie afuera, pero ya presentamos nuestro equipo de trabajo al directorio".

Aún así, Gonzalez tiene como "principal objetivo" acercarse "a los clubes y asesorarlos en temas de autogestión para que consigan financimientos, a través de fondos regionales. En muchas ocasiones no se tienen conocimientos sobre estos temas de cómo funcionan y de qué manera se pueden obtener. Nos parece primordial potenciar cada club. Y, por otra parte, ya estamos trabajando con un equipo administrativo súper eficiente, con el objetivo de alcanzar un desarrollo a nivel nacional de la gimnasia".

Frente a la reunión que se realizará este viernes en el Centro Nacional de Entrenamiento Olímpico (CEO) y que definirá una alternativa a la federación que impulsa, el especialista dijo estar "cien por ciento enfocado en lo nuestro y me parece bien que existan otros clubes que quieran crear otra federación, están en todo su derecho", aunque desde su lado, está "convencido de que tenemos la mejor disposición para trabajar con toda la gente de la gimnasia y, de esta forma, vamos a lograr que mejore nuestro sistema federativo en todo el país".

Tomás González está seguro de que se puede compatibilizar el ser un competidor activo con las funciones dirigenciales, ya que no "hay nada que me imposibilite hacer estas dos funciones. Es más, te doy un ejemplo. En 2012 el búlgaro Jordan Jovchev, siendo presidente de su federación, alcanzó la final en anillos de los Juegos".