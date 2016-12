Tomás González: Haremos una mesa de trabajo para enfocarnos en la nueva Federación

En el marco del Premio Nacional del Deporte 2015, el gimnasta Tomás González fue consultado sobre sus planes de formar una nueva Federación de Gimnasia, asegurando que hará un llamado a los clubes del país para realizar una mesa de trabajo en las próximas semanas.

"Seguimos trabajando por una nueva Federación, por mejorar la gimnasia en nuestro país. Como todos saben en los últimos años siempre han ocurrido muchos problemas. Hoy hay una deuda de más de 100 millones, por lo tanto, estamos motivados por cambiar la gimnasia, mejorarla y por proyectarla a un plan de desarrollo a nivel nacional. Es nuestro objetivo y mayor motivación", dijo González.

González se refirió además al plan encabezado por el cubano Leonardo Zayas, presidente del club "Orlando Herrera" de Curicó de llevar a cabo elecciones el 6 de enero para forma otra Federación, esto además de las críticas por una supuesta incompatibilidad del deportista con un cargo dirigencial.

"Eso es para conformar otra federación, nosotros ya planteamos esta propuesta. Vamos a hacer en las próximas semanas una mesa de trabajo llamando a todos los clubes del país para enfocarnos 100 por ciento en lo que será la futura Federación Nacional de gimnasia", aseguró González.

El deportista, además aseguró que no existe conflicto de interés al ser deportista y formar parte de la directiva, básicamente por lo que ha conseguido a lo largo de su carrera deportiva.

"Nuestro principal interés y motivación es trabajar por el interés de la gimanasia a nivel nacional, como deportista he logrado todo lo que me he propuesto, por lo tanto, no necesito estar dentro de una dirigencia para beneficiarme, todo lo contrario, asumo el costo en pos del desarrollo de la gimnasia", sentenció.