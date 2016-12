Squella y ausencia de deportistas en La Moneda: Fue un error que cometimos

El ministro del Deporte, Pablo Squella, debió salir a disculparse por la ausencia de destacadas deportistas a la ceremonia donde se le entregó el Premio Nacional del Deporte 2015 a Juan Carlos Garrido, realizada en La Moneda, y que contó con variados nombres del deporte nacional.

A la cita no fueron invitadas la atleta Natalia Ducó, la nadadora Kristel Kobrich y la gimnasta Simona Castro, quienes se quejaron en redes sociales de la omisión, ante lo cual, el secretario de Estado debió disculparse, argumentando que fue un error surgido en su cartera.

"Lamento que no haya sido invitado. Ducó es finalista olímpica y fue un error que habremos cometido nosotros, pero va mi reconocimiento para ella. Soy admirador de la carrea de Natalia y lamento que no haya estado acá, porque ella es un referente para nuestro país", dijo el ex deportista.

"Corregiremos los errores que podamos haber cometido, y la llamaré porque quiero manifestarle no solo a ella, si no a todos los deportistas mi idea de ampliar lo relacionado con el artículo 12 (Beca Proddar)", añadió Squella.

El ministro también adelantó que el Ministerio del Deporte junto al Comité Olímpico de Chile están trabajando en la postulación de Santiago para los Juegos Panamericanos de 2023.

"Estamos trabajando en conjunto con el Coch para presentarle una propuesta seria a la Presidenta Bachelet y eso tiene que ser antes del 31 de enero, y debe incluir todos los elementos administrativos de acuerdo a las normativas de la Odepa", dijo.

"El trabajo ha sido responsable serio, viendo los presupuestos para que de acá al inicio de los Juegos podamos ir invirtiendo poco a poco. Tenemos seis años para poder anexar recursos", añadió.