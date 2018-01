Campeón defensor Tomás Gana lidera el Latin America Amateur Championship

El golfista nacional Tomás Gana tuvo un tremendo debut este sábado en el Latin America Amateur Championship de golf que se realiza en Santiago, al ubicarse en la cima de la clasificación entre 109 competidores al anotar 68 puntos en el leaderboard.

La cuarta edición de este torneo, que en esta oportunidad se realiza en el Prince of Wales Country Club de La Reina, reune a atletas de 29 países de América, quienes buscan el pase al US Masters, una de las cuatro principales competencias en el golf.

En la primera de cuatro jornadas, "Toto" Gana finalizó con una diferencia de -3, tras anotar tres bogeys y 12 pares. Sin embargo, seis birdies lo hacen tener mejores posibildades frente a sus rivales directos, el argentino Mark Montenegro (68 puntos) y el Colombiano Pablo Torres (68), quienes se anotaron con una actuación más regular.

Además del cupo en el Masters de Estados Unidos, el ganador también accederá al US Amateur y al The Amateur Championship, y también a la fase final de clasificación para el US Open y el Abierto Británico.