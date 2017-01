Tomás Gana y el paso al Masters de Augusta: Es un sueño hecho realidad

El golfista chileno Tomás Gana, quien consiguió el domingo 15 de enero su clasificación al Masters de Augusta, calificó en diálogo con Todo por el Deporte como "un sueño hecho realidad" el poder llegar a este tradicional torneo.

"Estoy muy contento por lo que pasó, nunca me lo esperé, de verdad fue como un sueño hecho realidad. Ahora se me abrieron las puertas para jugar muchos campeonatos que nunca pensé podría jugar. El Masters de Augusta es el sueño de cualquier golfista de todo el mundo, entonces estoy muy feliz", señaló.

El deportista de 19 años se mostró emocionado por la posibilidad de estar con los mejores del planeta.

"Estoy demasiado contento por ir allá, estarán los mejores jugadores del mundo, Tiger Woods; es un sueño como dije, increíble. Yo iré a disfrutar allá, a pasarlo bien, a conocer a los jugadores, a jugar en las mejores canchas del mundo. Ojalá pasar el corte y tener un buen rendimiento", expresó.

Gana partió a Estados Unidos, donde compartirá sus estudios con el deporte que le apasiona.

"Me voy a estudiar y al mismo tiempo jugar golf, porque te dan la posibilidad de practicar golf con un equipo, estar jugando con otras universidades y al mismo tiempo estudiar y sacar tu carrera", sostuvo.

En cuanto a cómo dimensiona el haber ganado el Latinoamericano Amateur que le permitió la clasificación a Augusta, dijo que "no pienso mucho en que me cambió la vida por ganar este campeonato, sino que sigo haciendo lo mismo y veré en el futuro si se me van dando las cosas y cómo juego en el Masters".