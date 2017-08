Tiger Woods ingirió cinco fármacos distintos antes de ser detenido en mayo

Tiger Woods, ex número uno en el golf, fue detenido el pasado mayo por la policía por ser sospechoso de conducir bajo los efectos de sustancias prohibidas, versión que fue verificado por los resultados que arrojó el examen toxicológico.

De acuerdo a la información entregada por la oficina del sheriff del Condado de Palm Beach (Florida), cuando fue arrestado por la policía tenía en su organismo los medicamentos de Vicodin, Dilaudid, Xanax, Ambien y tetrahydrocannabinol.

El primer medicamento se utiliza para aliviar el dolor, el segundo es un fuerte analgésico, el tercero se utiliza para mejorar el estado de ánimo, el cuarto es un remedio para el sueño y, finalmente, el quinto es un relajante muscular.

Además, el informe arrojó que se desconoce si el deportista estadounidense tenía receta médica para todos estos remedios.

De esta manera, el informe respalda la versión oficial que siempre dio Woods, quien el pasado miércoles se declaró culpable por conducir de manera irresponsable y aceptó ingresar a un programa que le permitirá limpiar su historial en caso de que lo complete.

"Recientemente completé un programa intensivo privado. Continuaré trabajando este asunto esto con mis doctores, familia y amigos", declaró Woods el 4 de julio a través de su página oficial de internet.

"Como ya había dicho, he estado recibiendo asistencia profesional para manejar la administración de mis medicinas. Recientemente, intenté por mi cuenta tratarme del dolor de espalda y de problemas de sueño que estaba sufriendo, entre ellos, insomnio, pero me di cuenta que era un error hacerlo sin la adecuada asistencia profesional. Estoy trabajando con mis doctores y ellos sienten que he progresado satisfactoriamente", señaló Woods en su comunicado.

Cabe mencionar que desde la primavera de 2014 el deportista ha tenido cuatro operaciones en la espalda, la más reciente fue una cirugía de fusión. Woods no compite desde febrero y no regresará este año. Su última victoria fue en agosto de 2013.