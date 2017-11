Pucón recibe el Campeonato Latinoamericano de Motocross FIM este fin de semana

La pista Eltit de Pucón recibirá este fin de semana la única fecha válida del Campeonato Latinoamericano de Motocross FIM en nuestro país, que contará con las competencias en las categorías 85cc. y femenino.

El chileno Matías Pavez es la gran apuesta nacional para imponerse en los 85cc. A pesar de eso, el piloto aseguró que "quizás por la experiencia que tengo puedo cargar con el favoritismo, pero me tomo esto con calma. Si bien estoy corriendo en otra categoría (MX2) y en una moto 250cc. 4T, me acomodé bastante rápido a la 85cc. que, por el porte, me queda justa".

"El terreno también me favorece, corro bien en barro y podría tener una ventaja allí. Creo que va a llover el fin de semana y con eso aumentan mis posibilidades. Conozco a algunos rivales y va a estar dura la cosa", complementó Pavez.

En tanto, la chilena Ignacia Riveros buscará mejorar el tercer lugar obtenido en 2016. "Voy con calma, no quiero desconcentrarme. Mi nivel es mucho mejor que el año pasado y llego mejor preparada. Confío en que todo salga bien para estar entre las mejores", manifestó.

En total serán 54 pilotos quienes se darán cita en la competencia, representando a 14 países: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Chile.

El sábado, los entrenamientos controlados se realizarán desde las 10:50 horas, mientras que la primera manga oficial de competencia se hará el domingo a las 12:00 horas.