Uruguayo Bratschi y ecuatoriana Astudillo lograron la pole en el Latino de Motocross

Una adrenalínica jornada de clasificaciones se vivió en la única fecha valida del Campeonato Latinoamericano de Motocross FIM para las categorías 85cc. y Femenino que se disputa en el circuito Eltit Park de Pucón.

Un total de 48 pilotos aceleraron en la pista de 1.580 metros para buscar los mejores registros, acostumbrarse al trazado, poner a punto sus motos, y tener una ubicación de privilegio en el partidor este domingo.

También sirvió para dilucidar quienes serán los protagonistas de las mangas oficiales y, en el caso de los 85cc., la disputa estuvo durante toda la jornada entre el uruguayo Germán Bratschi y el chileno Matías Pavez.

Se fueron turnando para meter el mejor crono, pero fue finalmente Bratschi quien se quedó con la pole gracias a un tiempo de 1'47"064, mientras que Pavez registró 1'47"361.

"Me bajé hace un mes de la MX2 para entrenar en 85cc. Si bien la motocicleta no me acomoda mucho por mi estatura, le he sacado todo su potencial y pude ser el más rápido. Quiero ganar o al menos estar en el podio. Me he esforzado mucho por estar al mejor nivel. Estará durísimo en las dos mangas finales aunque voy con todo", comentó el número uno uruguayo que corre el Nacional Argentino.

En esta categoría también destacaron entre los mejores, el ecuatoriano Axel Guevara (1'51"254), el argentino Mateo Bearzi (1'51"699), su compatriota Máximo Cáceres (1'52"000) y el mexicano Gael Ruiz (1'52"014).

Por el lado de las mujeres se dio un duelo cerradísimo entre la ecuatoriana Jamie Astudillo y la chilena Valentina Galaz, el cual se definió por 0,5 segundos en favor de la primera.

Mientras Astudillo marcó 1'51"650 al mando de su Husqvarna, la chilena de Yamaha se quedó en 1'52"153.

"Me sentí muy bien hoy en la pista. Esperaba realizar unos buenos tiempos de clasificación y afortunadamente lo logré. Vivo en Estados Unidos y corro allá entonces vengo con alto ritmo de entrenamiento y competencia. Espero que mañana todo salga bien y pueda conseguir el título Latinoamericano, aunque va a estar difícil porque está Valentina (Galaz) y sé que ella es muy rápida", precisó Astudillo.

Por su parte, Galaz confesó: "Me duele un poco la muñeca izquierda por una antigua lesión que recrudeció tras una caída. Intenté quedarme con el mejor tiempo, pero no se pudo. Ojalá pueda aguantar mañana las dos mangas a alto ritmo y poder dejar la corona en casa".

Tras las líderes, el Top Six de la clasificación de las WMX lo compusieron las chilenas Ignacia Riveros (1'55"100), Tania González (1'56"392), la argentina Jazmín Rutherford (1'58"669) y la también nacional Catalina Abarzúa (2'00"099).

Este domingo la primera manga oficial tendrá inicio a las 12:00 horas en el MX Eltit Park, participando pilotos de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Chile.