Ex campeón de Moto GP permanece grave luego de ser atropellado en Italia

El piloto de motociclismo estadounidense Nicky Hayden se encuentra grave después de ser atropellado por un vehículo cuando circulaba en bicicleta en la provincia de Rimini, en el norte de Italia.

Hayden recibió asistencia médica de inmediato en el lugar de los hechos y posteriormente fue trasladado a un hospital de Rimini con código de máxima gravedad, según informó el diario italiano Corriere della Sera.

El que fuera campeón del Mundo de MotoGP en 2006 fue atropellado cuando se encontraba junto a un grupo de ciclistas y el golpe que sufrió fue tan fuerte que cayó sobre el capó y rompió parte del limpiaparabrisas.

El actual piloto de Superbikes, certamen en el que compite con Honda, es considerado una de las leyendas del motociclismo y tiene 35 años.

Tras el incidente, el Mundial de Superbikes transmitió sus "mejores deseos" al estadounidense: "¡Mejórate pronto, Nicky!", se puede leer en el perfil oficial de Twitter.

Following a cycling incident this afternoon, we are sending our best wishes to @NickyHayden



Get well soon, Nicky! pic.twitter.com/kLuj01WYYi