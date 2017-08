Nadador español realizó un minuto de silencio en solitario por los atentados en Barcelona

El nadador español Fernando Alvarez realizó un gesto que dio la vuelta al mundo, tras realizar un minuto de silencio en solitario en la competencia de los 200 metros pecho del Mundial masters (veteranos) que se realiza en Budapest.

Según detalló el diario El Español, el deportista decidió homenajear a las víctimas y heridos por el atentado que sucedió en Barcelona durante la semana, a pesar de la negativa que había recibido por parte de la Federación Internacional de Natación (FINA).

Alvarez pidió, a través de un mail a la organización, que se hiciera un homenaje por los fallecidos en Cataluña, pero recibió un no por respuesta. Luego, se acercó de forma personal a realizar la petición, pero el argumento que esgrimió el encargado de la competencia fue que "no se puede perder ni un minuto".

Tras ello, Alvarez decidió hacerlo en solitario: "Me quedé quieto, como cuando te decían 'firmes' en el servicio militar. Y así me quedé yo. Salí un minuto después. Pero me da igual, lo estaba sintiendo más que si gano todos los oros del mundo", detalló.

Revisa a continuación el gesto de Fernando Alvarez en el Mundial de Budapest.