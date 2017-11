El luchador olímpico nacional Andrés Ayub será el abanderado de Chile en la inauguración de los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017, en Colombia.

Ayub declaró que cumplió "un sueño como atleta que tenía desde siempre. Me tomó de sorpresa, el presidente de la federación me informó y fue una muy buena noticia. Estoy feliz, estoy en la etapa final de mi carrera y me llena de orgullo".

Las competencias arrancaron en esta jornada, con la acción de la gimnasia y el patinaje artístico. La ceremonia inaugural será a las 21:00 horas de Chile (00:00 GMT).