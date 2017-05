Neven Ilic: Lima todavía está a tiempo para realizar los Panamericanos de 2019

El chileno Neven Ilic apenas pudo saborear su triunfo en las elecciones para presidir la Organización Deportiva Panamericana (Odepa). El dirigente está volcado en asegurar la viabilidad de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

En una entrevista con Agencia EFE, Ilic lamentó el retraso en los preparativos para los Juegos, pero afirmó que todavía es posible organizarlos. Eso sí, subraya que "no hay tiempo que perder, ni siquiera un día".

"Lo primero que hice después de la votación a la presidencia de la Odepa fue visitar Lima. Estuve con el presidente (Pedro Pablo) Kuzcynski, que tiene toda la esperanza de que esto salga muy bien. También fuimos con el Comité Ejecutivo de la Odepa, que quería ver en vivo y en directo qué estaba pasando", explicó.

"Creo que todavía están a tiempo. Se perdió mucho en el camino, pero hoy están listos para empezar. El compromiso de ellos es partir en los próximos 30 o 60 días fundamentalmente con lo que tiene que ver con la construcción de la villa y la infraestructura. Son las dos áreas más delicadas. Si logran partir como está programado ahora en septiembre, no me cabe ninguna duda de que vamos a estar bien", complementó.

Respecto a la alternativa de Buenos Aires para tomar los Panamericanos de 2019 en caso de que Lima falle, explicó que "se conversó en algún momento del camino, pero hoy en día todos los sentidos están puestos en empujar esto y que Lima salga adelante con sus juegos".

También explicó sus planes para modernizar la Odepa, buscar patrocinadores y abrir la organización para tener más exposición con la gente y los deportistas.

"La Odepa que nosotros recibimos es extraordinaria si la comparamos con lo que hacen estas mismas instituciones en los distintos continentes. La Odepa ha llegado muy lejos, pero hay varias cosas que hacer", apuntó.

Luego añadió que la organización "se muestra poco al mundo. Desarrolla sus Juegos Panamericanos y no va mucho más allá. Si tomo como imagen lo que hace el COI, tenemos mucho camino por recorrer. Debemos incorporar patrocinadores, la Odepa no tiene. Incorporarnos al mundo de las redes sociales, hacer una interactividad con lo que hoy día es normal y la Odepa no lo hace, pero tiene la capacidad de hacerlo".

Sobre estado financiero en que recibió la Odepa, manifestó que es "esplendoroso. Recibo una Odepa que tiene cerca de 60 millones de dólares en cuenta corriente. Suena mucho dinero pero al final va hacia 41 países durante cuatro años. El desafío es multiplicarlo y buscar más dinero cuando uno quiere hacer más programas. Pero recibimos una Odepa sana y limpia".

"Nuestra propuesta es no entrar a gastar en cuatro años la plata que hay, sino buscar dinero en otros lugares para que los nuevos planes y proyectos se financien con dinero extra y no con lo que está en la caja, que sería el camino más fácil", sentenció.