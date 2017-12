Ajedrecista no defenderá su título como protesta contra Arabia Saudita

El campeonato del mundo de ajedrez rápido y relámpago, que se desarrollará en Arabia Saudita, tiene una baja muy sensible: Anna Muzychuk, doble campeona del mundo, decidió no participar por una cuestión de principios.

La ajedrecista ucraniana se debe a que no quiere ser considerada una criatura de "segunda", en referencia al trato que reciben las mujeres en ese país. En su Facebook, Muzychuk informa de su decisión, que conlleva perder sus dos coronas mundiales.

La ajedrecista asegura que no quiere "jugar bajo las reglas de otro", "no llevar abaya" y "no estar acompañada cuando esté en la calle". Muzychuk asegura estar triste, pero también estar muy segura de la decisión que le quitará sus coronas.

"En pocos días perderé mis dos títulos mundiales, uno por uno, sólo porque decidí no ir a Arabia Saudita. Por no jugar con las reglas de otros, no usar abaya, no estar acompañada al salir a la calle y no sentirme una 'criatura' de segunda", detalló.

"El año pasado gané los dos títulos mundiales y era la persona más feliz del mundo del ajedrez, pero esta vez me siento muy mal. Estoy lista para mantenerme fiel a mis principios y pasar de este evento, donde en cinco días podía ganar más dinero que en 12 eventos sumados".

Su hermana Mariya también boicoteará el torneo, lo que alegró a Anna, quien anunció que volverá.

Su conflicto no es el único del Mundial: Israel comunicó que se les negaron las visas a siete ajedrecistas de ese país para participar en el torneo que comienza este martes en la capital de Arabia Saudita.