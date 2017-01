Deportistas nacionales criticaron métodos de pagos por medallas obtenidas

Hace una semana el Gobierno premió a todos los deportistas que cumplieron actuaciones destacadas en 2016. Sin embargo, según establece el artículo 12° de la Ley del Deporte, el pago por las medallas obtenidas durante el año no se canceló en dicha fecha, sino el 30 de diciembre.

Este nuevo método dejó disconforme algunos deportistas. Una de ellas es la pesista María Fernanda Valdés, quien señaló al diario El Mercurio que "hasta el año pasado, me pagaban todas las medallas. Ahora, en cambio, fue solo una por el Panamericano y otra por el Sudamericano, cuando gané tres preseas en cada uno".

Pero el foco de las críticas está dirigido al reglamento que define los montos, ya que está mal redactado y, por lo mismo, permite varias interpretaciones, entre las que establece que se pagará "un premio por evento", aunque deportistas recibieron pagos por dos preseas en un mismo certamen como, por ejemplo, María José Moya, quien ganó dos oros en patín carrera en el Mundial de Nainjing, China.

"Si el criterio en 2015 era uno, ¿qué hizo que lo cambiaran? Además, nadie explica nada. Nos dijeron que el tema iba a quedar solucionado, pero hay que ver para creer", señaló Valdés.

Pero la pesista nacional no es la única disconforme, pues la karateca Gabriela Bruna aún no recibe el pago de sus medallas obtenidas durante el 2015.

"A otros compañeros sí les pagaron las multimedallas y al ciclista Luis Sepúlveda y a mí no. Hasta el día de hoy estamos impagos y nos vienen diciendo que el monto se aprobó y no pasa nada. ¿Por qué a otros sí les pagan todas sus medallas y a mí no?", se pregunta Bruna.

Ante los cuestionamientos, el Instituto Nacional del Deporte (IND) aseguró que están "analizando los antecedentes y, si cumplen con los requisitos, se pagará en enero o febrero", a la mayoría de los multimedallistas.