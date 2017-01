Equitación: Carmen Novion clasificó en el primer lugar mundial a la World Challenge

La Federación Ecuestre Internacional (FEI) informó este miércoles que la amazona chilena Carmen Novion clasificó en el primer lugar del mundo a la final de la FEI World Jumping Challenge 2017.

Junto a "Jager Boy", la seleccionada nacional logró clasificar en octubre pasado y en el primer lugar de la Zona Americana1 a la final mundial, luego de realizar una brillante presentación en las pistas del Santiago Paperchase Club y en la Escuela Militar.

Un recorrido sin derribos y en un tiempo de 39"65 le valió a la chilena, además, imponer la mejor marca mundial luego que la FEI publicara este miércoles los tiempos de los 257 binomios que buscaron los 20 cupos disponibles para la gran final que se disputará entre el 3 y 6 de mayo en Argelia.

"Me sorprendió mucho la noticia. Sabía que habíamos hecho un buen tiempo pero no me imaginé que sería el mejor de toda la clasificación. Es algo inédito para Chile que me pone muy orgullosa", dijo la amazona nacional.

La FEI World Jumping Challege es un torneo al que acceden jinetes de todo el mundo, en un sistema de clasificación que se realiza en paralelo y en pistas idénticas y homologadas por jueces internacionales.

Existen 10 zonas de clasificación en todo el mundo, las que entregan a los dos mejores de cada serie los tickets para la gran final.