La "hipotética" confesión que hizo O.J. Simpson por el asesinato de su esposa

El ex jugador de fúbol americano O.J. Simpson detalló hipotéticamente cómo habría asesinado a su ex esposa en una entrevista realizada en 2006, la que se creyó perdida por 12 años hasta su publicación este sábado por FOX.

El ex deportista fue declarado no culpable en 1995 de los asesinatos de Nicole Brown y su amigo Ron Goldman, luego de que la fiscalía no lograse demostrar que él fue el autor de ambos asesinatos.

La entrevista a la cadena de noticias estadounidense se dio en el contexto de la publicación de un libro titulado "If I Did It" (Si yo lo hubiera hecho"), con supuesta autoría de Simpson pero hecho por el "escritor fantasma" Pablo Fenjves.

Según el texto y remarcando el caracter de "ficticio" de los mismos hechos escritos ahí, Simpson detalló en la grabación cómo habría asesinado a su ex pareja.

Condujó hasta la casa de Brown junto a un sujeto llamado Charlie, un cuchillo y guantes. Ya en la casa de la víctima, donde también se encontraba Goldman, inició una pelea.

"Recuerdo que tomé el cuchillo, recuerdo esa parte, quitándole el cuchillo a Charlie y para ser honesto, después de eso no recuerdo, excepto que estaba parado ahí y que ahí había un montón de cosas alrededor, sangre y un montón de cosas", dijo, para luego estallar en risas.

"No recordaba haberlo hecho, pero obviamente debí hacerlo cuando encontraron el guante allí", agregó, aludiendo al guante que supuestamente usó para cubrirse durante el delito.

En el año 95', Simpson fue declarado no culpable por la Corte Superior de Los Angeles. Dos años después, fue apuntado como responsable de las muertes en un juicio civil, por lo que recibió como castigo el pago de 33 millones de dólares a las familias de las víctimas.