Braun Strowman destruyó a Roman Reigns y se quedó con el triunfo en Payback

Braun Strowman se quedó con la victoria y destruyó a Roman Reigns en el combate principal de WWE Payback, el primer pague-por-ver de RAW tras Wrestlemania 33, en el SAP Center de San Jose, en California (Estados Unidos).

Strowman aprovechó las lesiones de Reigns, que apareció con buena parte de su torso vendado tras las lesiones que le provocó el "monstruo entre hombres" hace unas semanas, para sacar buena ventaja y tras aplicar dos "Running Powerslam" logró el conteo de tres. Luego, prosiguió con su brutal ataque, pero en backstage el samoano logró reaccionar cuando su oponente quiso atacarlo en una ambulancia.

En otra gran pelea de esta jornada, Chris Jericho recuperó el título de los Estados Unidos, tras vecer a Kevin Owens cuando aplicó por segunda ocasión su "Muralla de Jericho". Con esto, el canadiense pasará a Smackdown Live, despidiéndose de la marca roja.

Además, Alexa Bliss hizo historia este domingo, al transformarse en la primera luchadora en ganar los títulos femeninos de Smackdown Live y RAW, tras vencer a Bayley por la presea del show de los lunes por la noche. Bliss aprovechó un golpe que se dio Bayley en el rostro y con un certero "DDT" logró la cuenta de tres.

En lo que fue una lucha "surrealista", Bray Wyatt ganó la primera lucha de "Casa de los Horrores", al superar al campeón mundial Randy Orton en una pelea no titular. Tras una dura batalla en un hogar, ambos volvieron al cuadrilatero, donde Wyatt aprovechó la interrupción de Jinder Mahal y los hermanos Singh para quedarse con el triunfo.

El siguiente PPV de WWE será este domingo 21 de mayo, desde las 20:00 horas (00:00 GMT), cuando Smackdown Live presenten Backlash en el Allstate Arena de Rosemont, en Illinois, donde Orton y Mahal colisonarán en la pelea principal del evento por el campeonato mundial.

Revisa los resultados de WWE Payback a continuación.

Kickoff

- Pelea en parejas: Enzo y Cass vencieron a Anderson y Gallows.

Cartelera principal

- Pelea por el título de Estados Unidos: Chris Jericho (C) venció a Kevin Owens, por conteo de tres.

- Pelea por el título Crucero: Austin Aries a Neville (C), por descalificación.

- Pelea por los títulos en pareja de RAW: Los Hardy Boyz (C) a Sheamus y Cesaro, por conteo de tres.

- Pelea por el título femenino de RAW: Alexa Bliss (C) a Bayley, por conteo de tres.

- Pelea "Casa de los Horrores": Bray Wyatt a Randy Orton, por conteo de tres.

- Pelea individual: Seth Rollins a Samoa Joe, por conteo de tres.

- Pelea individual: Braun Strowman a Roman Reigns, por conteo de tres.