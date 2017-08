Brock Lesnar, Samoa Joe, Braun Strowman y Roman Reigns estelarizan Summerslam 2017

WWE celebrará en grande este domingo el trigésimo aniversario de Summerslam, el gran evento de lucha libre en el verano estadounidense, el cual estará estelarizado por la defensa de Brock Lesnar por el título Universal de RAW en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

La "Bestia", acompañado por Paul Heyman, deberá afrontar el reto ante tres competidores al mismo tiempo, enfrentando a Samoa Joe, Braun Strowman y Roman Reigns en una pelea fatal de cuatro esquinas.

La estipulación del combate supone una desventaja para el campeón, ya que no necesita ser derrotado para que pierda el cinturón que le quitó a Goldberg en Wrestlemania. No obstante, Heyman y su cliente están confiados en retener la correa, llegando a apostar algo más importante: Si Lesnar pierde, dejará WWE.

Summerslam también contará con otra pelea por un título máximo. Por Smackdown, el campeón de WWE Jinder Mahal defenderá su cinturón ante el japonés Shinsuke Nakamura, en una lucha inédita dentro de la compañía norteamericana.

Mahal llega al combate luego de salir victorioso de una gran rivalidad con Randy Orton, y también con la tranquilidad de que Baron Corbin canjeó fallidamente el maletín Money in The Bank en el pasado capítulo de Smackdown, lo que supone una amenaza menos a su reinado.

Corbin, por su parte, enfrentará al 16 veces campeón John Cena, quien interrumpió el canjeó del Maletín y arruinó el que pudo ser un momento histórico para el "lobo solitario".

Los titulos femeninos también serán defendidos en el histórico evento del verano; Por el título de RAW, Sasha Banks retará a la campeona Alexa Bliss; y por Smackdown, la canadiense Natalya intentará arrebatarle el campeonato a Naomi.

En otros combates destacados, AJ Styles y Kevin Owens tratarán de dar por cerrada su rivalidad cuando choquen por el título de los Estados Unidos, con Shane Mcmahon como árbitro especial.

Y por los títulos en parejas de RAW, Cesaro y Sheamus intentarán frenar la amenaza de Seth Rollins y Dean Ambrose, quienes rememorarán sus tiempos como compañeros de The Shield.

El evento está pactado para iniciar a las 18:00 horas (21:00 GMT), con dos horas de preshow, mientras que la cartelera principal iniciará a las 20:00 (23:00 GMT) y durará poco más de cuatro horas.

Revisa la cartelera a continuación:

Preshow

Matt Hardy, Jeff Hardy y Jason Jordan vs. The Miz, Bo Dallas y Curtis Axel

Por el Campeonato en Pareja de Smackdown

The New Day (C) vs. The Usos

Por el Campeonato Crucero

Akira Tozawa (C) vs. Neville

Cartelera principal

Por los Campeonato en Pareja de RAW

Sheamus y Cesaro (C) vs. Seth Rollins y Dean Ambrose

Por el Campeonato de mujeres de RAW

Alexa Bliss (C) vs. Sasha Banks

Por el campeonato de mujeres de Smackdown

Naomi (C) vs. Natalya

Finn Balor vs. Bray Wyatt

Big Cass vs. Big Show, con Enzo Amore encerrado en una jaula en las alturas.

Randy Orton vs. Rusev

John Cena vs. Baron Corbin

Por el Campeonato de los Estados Unidos

AJ Styles (C) vs. Kevin Owens, con Shane Mcmahon como árbitro especial

Por el Campeonato de WWE (Smackdown)

Jinder Mahal (C) vs. Shinsuke Nakamura

Por el Campeonato Universal (RAW)

Brock Lesnar (C) vs. Samoa Joe vs. Roman Reigns vs. Braun Strowman