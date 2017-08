Brock Lesnar sobrevivió a la fatal de cuatro esquinas y retuvo el título universal en Summerslam

Brock Lesnar sobrevivió este domingo a una brutal pelea fatal de cuatro esquinas para retener el título universal de WWE en Summerslam, donde logró vencer a Braun Strowman, Samoa Joe y Roman Reigns en el combate que encabezó la velada en el Barclays Center de Brooklyn.

Lesnar lo pasó muy mal debido al gran ataque su sufrió por parte de Strowman. El "Monstruo entre hombres" dominó a la "Bestia" de tal forma que destruyó dos mesas de transmisión y luego lo sepultó con una tercera. El monarca fue sacado en camilla y volvió momentos después al combate.

En el final, Lesnar logró aplicar su F5 ante Joe y luego sobre Reigns, a quien cubrió para obtener el conteo de tres.

En tanto, el indio Jinder Mahal superó al japonés Shinsuke Nakamura y se mantuvo como campeón mundial de WWE. Nakamura se desconcentró con los hermanos Singh y Mahal aplicó su "Khallasa" para la cuenta de tres.

En otro gran combate de la jornada, AJ Styles se mantuvo como campeón de los Estados Unidos, al superar al canadiense Kevin Owens. En la lucha, que fue arbitrada por Shane McMahon, ambos tuvieron oportunidades claras de triunfar, pero fue Styles quien se llevó la victoria tras aplicar su "Codazo fenomenal" y su "Styles Clash" para celebrar.

Finalmente, fueron cinco los nuevos campeones que se coronaron en Nueva York, donde tenemos nuevas monarcas femeninas, nuevos campeones en parejas y nuevo titular de peso crucero.

El siguiente PPV anunciado por WWE será el domingo 24 de septiembre, donde RAW albergará en el Staples Center de Los Angeles una nueva edición de No Mercy.

Revisa todos los resultados de Summerslam 2017 a continuación.

Preshow

- Pelea de tríos: El Miztourage (The Miz, Bo Dallas y Curtis Axel) vencieron a Los Hardy Boyz (Jeff y Matt Hardy) y Jason Jordan, por conteo de tres.

- Pelea por el título crucero de WWE: Neville [NC] a Tozawa, por conteo de tres.

- Pelea por los títulos en pareja de Smackdown Live: Los Usos (Jey y Jimmy Uso) [NC] a El New Day (Big E y Xavier Woods), por conteo de tres.

Cartelera principal

- Pelea individual: John Cena superó a Baron Corbin, por conteo de tres.

- Pelea por el título femenino de Smackdown Live: Natalya [NC] a Naomi, por rendición.

- Pelea individual, con Enzo Amore encerrado en una jaula de tiburones sobre el ring: Big Cass a Big Show, por conteo de tres.

- Pelea individual: Randy Orton a Rusev, por conteo de tres.

- Pelea por el título femenino de RAW: Sasha Banks [NC] a Alexa Bliss, por rendición.

- Pelea individual: Finn Bálor a Bray Wyatt, por conteo de tres.

- Pelea por los títulos en pareja de RAW: Seth Rollins y Dean Ambrose [NC] a Sheamus y Cesaro, por conteo de tres.

- Pelea por el título de los Estados Unidos, con Shane McMahon de árbitro: AJ Styles [C] a Kevin Owens, por conteo de tres.

- Pelea por el título mundial de WWE: Jinder Mahal [C] a Shinsuke Nakamura, por conteo de tres.

- Pelea fatal de cuatro esquinas por el título universal de WWE: Brock Lesnar [C] a Braun Strowman, Samoa Joe y Roman Reigns, por conteo de tres.

[C]: Campeón.

[NC]: Nuevo(s) campeón(es).