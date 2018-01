El "retiro" de The Undertaker y los reinados de Lesnar y Mahal destacaron en el 2017 de WWE

Una amistad destruída, un rivalidad de 12 años finalizada, un "retiro" que impactó al mundo y el ascenso inesperado de un nuevo campeón fueron parte de los agitados eventos que marcaron el año 2017 de WWE, la empresa de lucha libre más conocida del mundo.

En RAW, Kevin Owens abrió el año como campeón universal y con Chris Jericho, como mejor amigo y escudero, logró salir victorioso de los intentos de Roman Reigns por ganar el cinturón en Royal Rumble.

En el mismo evento, por Smackdown, AJ Styles no pudo retener el título de WWE ante un imponente John Cena, quien conquistó su decimosexto campeonato, igualando el récord del legendario Ric Flair.

Randy Orton ganó la Royal Rumble 2017

La Royal Rumble, en tanto, estuvo marcada por varios momentos que delinearon las rivalidades para Wrestlemania. Primero, Goldberg volvió a dominar a Brock Lesnar, y Roman Reigns eliminó a The Undertaker, demostrando que había un nuevo "dueño en el patio".

Finalmente, Reigns fue eliminado por Randy Orton, convirtiéndose este en el aspirante al título de Smackdown en Wrestlemania.

Un mes después, en el evento Elimination Chamber, Cena perdió el oro ante Bray Wyatt, lo que desató una interesante y atractiva historia con Orton, el retador.

Por el lado de RAW, Owens terminó su amistad con Chris Jericho y sucumbió ante el poderío de Goldberg, perdiendo su título universal en menos de un minuto en Fastlane.

Kurt Angle y los Hardy Boyz regresaron en Wrestlemania

En el evento magno, como suele ocurrir, WWE apeló a la nostalgia, usando a las estrellas del pasado para atraer a la mayor cantidad de fanáticos posible.

Así es como se dieron retornos importantes: Kurt Angle y los hermanos Jeff y Matt, The Hardy Boyz.

El medallista olímpico, uno de los mejores luchadores que ha pasado por un cuadrilátero de WWE, fue inducido al Salón de la Fama y tuvo una enorme ovación por parte de los fanáticos que se congregaron en el Camping World Stadium en la ciudad de Orlando, Florida, para celebrar Wrestlemania.

Los Hardy, en tanto, regresaron como luchadores activos, desatando la mayor ovación de la jornada, en la cual terminaron coronándose campeones en pareja.

Por los títulos principales, la increíble rivalidad entre Orton y Wyatt terminó de la peor forma, con un combate bizarro que no estuvo a la altura, con The Viper coronándose campeón de WWE; mientras que Goldberg y Lesnar cerraron su rivalidad en una corta e intensa pelea, que terminó con "The Beast" alzando el Universal Champioship.

The Undertaker colgó los guantes en un posible "retiro"

El evento principal estuvo cargado a la emotividad, con el combate entre Roman Reigns y The Undertaker. El hombre de "ultratumba" dejó en evidencia que los años también no pasan en vano y no pudo demostrar la agilidad que lo llevaron a la cima de WWE.

Después de sufrir su segunda derrota ante la nueva cara de la empresa, ocurrió el momento más signicativo desde que perdió la racha ante Lesnar en WM 30: Taker se quitó su gabardina, su sombrero característico y dejó sus guantes en medio del ring, dando a entender que su carrera como luchador profesional había terminado.

Pese al emotivo simbolismo de su gesto, WWE no confirmó el retiro del "hombre muerto", por lo que sus fanáticos aún esperan que The Undertaker vuelva a subir al ring.

Lesnar y su reinado invisible con buenas peleas

Tras ganar el título universal, el programa RAW se quedó sin campeón. Brock Lesnar, con su disminuido calendario, aparece poco, aunque cuando lo hizo, protagonizó atractivas rivalidades con Samoa Joe y Braun Strowman.

En Summerslam y Survivor Series, sin embargo, tuvo la chance de participar en dos de las mejores peleas del año. En el evento del verano estadounidense, salió vencedor en una brutal batalla de cuatro esquinas con Joe, Strowman y Roman Reigns; mientras que en noviembre pasado, superó con lo justo a AJ Styles, en una versión "moderna" de Goliat ante David.

Desde ese entonces Lesnar no ha peleado, aunque ya está preparádose para otro desafío, otra vez con Strowman y Kane, en una triple amenaza pactada para Royal Rumble 2018

La sorpresa de Jinder Mahal en Smackdown

En paralelo a los eventos de RAW, el show de los martes, Smackdown Live contó con la mayor sorpresa del año. Jinder Mahal, luchador reconocido por tener rachas enormes de derrotas, logró superar a Orton, con trampas, y se convirtió en campeón de WWE.

Criticado por muchos y querido por otros, el luchador canadiense-hindú se estableció como el Maharaja moderno y superó en una intensa rivalidad al propio Orton, al japonés Shinsuke Nakamura e incluso provocó la mayor vergüenza de Baron Corbin, quien ganó el maletín Money in The Bank, pero desperdició la chance de convertirse en campeón.

El reinado de Mahal se extendió desde mayo hasta noviembre, perdiendo en Londres ante AJ Styles, quien, al igual que el año pasado, cerrará el año como campeón y como el mejor luchador de WWE.

Revolución femenina: Una promesa a futuro

En el plano de la división femenina, el nivel de los combates no fue superior al de 2016, aunque, al estar en programas separados, ambos elencos buscaron formas de seguir escribiendo capítulos en esta historia de la Women's Revolution.

En NXT, por ejemplo, Asuka dominó e incluso superó el récord de Goldberg, con más de 174 victorias consecutivas; las luchadoras de Smackdown combatieron por primera vez por el Maletín Money in The Bank (Carmella fue la ganadora) y en enero combatirán por primera vez en un Royal Rumble femenino.

Alexa Bliss se consolidó como la principal figura, siendo campeona tanto en Smackdown como en RAW, además de establecerse como uno de los rostros principales de la empresa.