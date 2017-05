Jinder Mahal venció a Randy Orton para ganar el título mundial de WWE en Backlash

El luchador indio Jinder Mahal dio un gran golpe este domingo al vencer a Randy Orton y transformarse en el nuevo campeón mundial de WWE en la lucha que encabezó el cartel de Backlash, el primer PPV de Smackdown Live tras Wrestlemania 33.

Mahal, que contó con la ayuda de los hermanos Singh, logró hacerle daño al hombro derecho de Orton, que estuvo incómodo durante el combate. Cuando la "Víbora" se deshizo de los ayudantes de Mahal, el "Maharaja" aplicó su "Khallas" para shockear a los fanáticos de Chicago y llevarse la victoria.

El combate que se llevó los aplausos y vítores de la jornada fue la defensa del título de los Estados Unidos, donde Kevin Owens retuvo su corona ante AJ Styles en lo que fue una espectacular lucha.

El final sucedió cuando el "Fenomenal" intentó aplicar un movimiento a Owens sobre una mesa de transmisión, pero su pie quedó enganchado con unos cables en un hoyo que había y no pudo volver al ring, perdiendo por conteo de 10.

Además, Shinsuke Nakamura finalmente hizo su debut en las grandes ligas de WWE, derrotando a Dolph Ziggler en una entretenida pelea. El japonés debió sobreponerse al bullying que intentó aplicar Ziggler, llevándose la victoria por conteo de tres tras aplicar su "Kinshasa".

El siguiente PPV de WWE será el domingo 4 de junio, cuando RAW presente Extreme Rules, donde se conocerá el retador al título universal de Brock Lesnar. El preshow iniciará a las 19:00 horas (23:00 GMT), mientras que la cartelera principal iniciará una hora después. Podrás ver aquel show a través de Fox Premium y Fox App, además de la WWE Network.

Revisa todos los resultados de WWE Backlash a continuación.

Preshow

- Tye Dillinger venció a Aiden English, por conteo de tres.

Cartelera principal

- Shinsuke Nakamura a Dolph Ziggler, por conteo de tres.

- Pelea por los títulos en pareja de Smackdown Live: Jey y Jimmy Uso (C) a Breezango (Tyler Breeze y Fandango), por conteo de tres.

- Sami Zayn a Baron Corbin, por conteo de tres.

- Natalya, Carmella y Tamina Snuka a Becky Lynch, Charlotte Flair y Naomi, por rendición.

- Pelea por el título de EE.UU.: Kevin Owens (C) a AJ Styles, por conteo de 10 fuera del ring.

- Luke Harper a Erick Rowan, por conteo de tres.

- Pelea por el título mundial de WWE: Jinder Mahal (C) a Randy Orton, por conteo de tres.