Leyenda de la WWE fue detenida por porte de drogas

X-Pac, una de las estrellas históricas de la lucha libre en la WWF y WCW, fue detenido por la policía de Los Ángeles al ser sorprendido portando metanfetamina y marihuana en el aeropuerto, según informa TMZ.

Sean Waltman, de 44 años, debía viajar a Inglaterra para participar en el evento "Extreme Measures 2017", pero nunca llegó, lo que preocupó a los organizadores. Ahora se conoció la verdad.

La policía del aeropuerto le contó a TMZ que fueron alertados y que Waltman fue arrestado en el lugar. X-Pac fue llevado a una cárcel cercana donde fue formalizado por posesión de uso de sustancia prohibida.

La justicia le impuso una fianza de 35 mil dólares y fue dejado en libertad. En su cuenta de Twitter, el luchador contó que "he tenido un fin de semana loco. Llegaré al show del miércoles. Sigo mentalmente fuerte y saludable. Ninguna recaída".

I've had a crazy weekend. I'll get into it on the show Wednesday. Way too much to tweet about. Still mentally strong & healthy. No relapse.