Polémica encuesta reveló a los 10 luchadores más importantes en la historia de WWE

Se desató la polémica entre los fanáticos de la lucha libre de WWE. El portal estadounidense IGN decidió hacer una encuesta para elegir a los 50 peleadores más importantes de la historia y los resultados sorprendieron.

Esto porque dentro del Top Ten no aparece John Cena, quien ha sido la cabeza de cartel de la empresa en los últimos 13 años. Su figura recién aparece en el puesto 18. Y Roman Reigns, actual estrella y promovido por WWE como la cara del futuro (incluyendo un paso de antorcha del propio Cena), está en la plaza 42.

De los que estuvieron en Chile el pasado 20 y 21 de octubre, tenemos que avanzar hasta el lugar 15 para encontrar a Triple H, y al 23 en donde está AJ Styles, quien lleva menos dos años en WWE.

El top tres está conformado por Stone Cold, The Undertaker y The Rock, considerados como los luchadores más populares de todos los tiempos.

Revisa a los 25 primeros lugares de la encuesta a continuación:

1. Stone Cold Steve Austin

2. Undertaker

3. The Rock

4. Bret Hart

5. Shawn Michaels

6. Andre The Giant

7. Hulk Hogan

8. Roddy "Rowdy" Piper

9. "Macho Man" Randy Savage

10. Edge

11. Ric Flair

12. Mick Foley

13. The Ultimate Warrior

14. Kurt Angle

15. Triple H

16. Kane

17. Chris Jericho

18. John Cena

19. CM Punk

20. Brock Lesnar

21. Eddie Guerrero

22. Scott Hall

23. AJ Styles

24. Daniel Bryan

25. Randy Orton