Resumen 2016: AJ Styles y Charlotte Flair fueron los mejores del año en WWE

Debuts que impactaron, regresos impensados, un retiro que emocionó, un show que rompió récords y una división de marcas que alegró a muchos. Así fue el dinámico año que tuvo la empresa de lucha libre más conocida en el mundo, la WWE.

Roman Reigns abrió el año como monarca absoluto, pero tuvo que superar de forma inaudita un reto, ya que por primera vez en la historia el título máximo fue defendido en el evento Royal Rumble.

La batalla real de los 30 hombres estuvo marcada por dos momentos claves. Primero, el debut de AJ Styles. "The Phenomenal One", tras años en empresas menores y un gran recorrido en Japón, arribó a la empresa y con sonora ovación se robó el cariño del público, conocedor de sus dotes técnicas; y segundo, la coronación de Triple H, gerente de operaciones quien sorprendió quedando como último hombre y campeón.

El retiro de Daniel Bryan y el regreso de Shane

Mientras WWE preparaba Wrestlemania, el evento más importante del año en lo que refiere a lucha libre, una noticia emocionó a los aficionados de este deporte espectáculo.

Daniel Bryan, uno de los mejores exponentes y campeón en una emotiva jornada hace dos años en Wrestlemania 30, anunció su retiro debido a la acumulación de lesiones que arrastró su cuerpo tras 16 años de actividad.

El luchador oriundo de Abeerdeen, Washington, tuvo la oportunidad de despedirse de sus paisanos con un emotivo discurso.

La pérdida de Bryan se compensó, sin embago, con un sorpresivo retorno. Shane Mcmahon, hijo del dueño Vince Mcmahon, regresó a la compañía tras su polémica salida en 2009.

El primogénito de la familia volvió con la intención de "recuperar su rol" dentro de empresa, aunque Vince puso un obstáculo enorme: luchar contra The Undertaker en Wrestlemania en la Celda Infernal (Hell in a Cell).

Wrestlemania 32 congregó más de 100 mil personas en Dallas

WWE durante años intentó romper el récord de asistencia que logró en 1987 con la tercera edición de Wrestlemania, la cual estuvo marcada por la pelea entre Hulk Hogan y André El Gigante y contó con más de 93 mil espectadores.

Este año, la empresa de Vince McMahon por fín superó su meta y superó la barrera de los 100 mil espectadores en el AT&T Stadium en Texas con WM 32.

Los momentos más especiales de esa jornada fueron protagonizados por Shane McMahon, quien se lanzó desde el tope de la jaula en su lucha contra The Undertaker; la espectacular entrada de Stone Cold que hizo vibrar a las 100 mil almas presente en Texas; y el triunfo de Roman Reigns sobre Triple H, recuperando el título perdido en enero.

RAW y Smackdown vuelven a competir como programas separados

Roman Reigns logró retener el título hasta junio, ya que en el evento Money in The Bank perdió ante Seth Rollins, quien regresó tras una grave lesión en su rodilla en noviembre de 2015. No obstante, la celebración del "Arquitecto" duró poco, ya que Dean Ambrose canjeó el Maletín ganado ese mismo día y cerró la jornada como nuevo campeón.

En julio, WWE organizó el Draft para dividir las marcas RAW y Smackdown como programas separados. Ambrose fue el elegido para ser la cara de Smackdown, mientras que RAW se quedó sin campeón.

En Summerslam 2016, Finn Balor se convirtió en primer campeón Universal al vencer a Rollins por el título vacante de RAW. Sin embargo, la alegría duró solo un día. Por lesión, el irlandés tuvo que dejar el cinturón, y una nueva pelea se programó para decidir a un nuevo monarca.

Kevin Owens terminó por coronarse el 29 de agosto, tras vencer con la ayuda de Triple H a Seth Rollins, este último traicionado tras recibir el "Pedigree" de su ex mentor. El canadiense terminó el año como campeón, y deberá defenderlo ante Reigns en Royal Rumble 2017.

Goldberg regresa después de 12 años y vence a Brock Lesnar por segunda vez

Otro de los momentos destacados del año fue el retorno de Bill Goldberg luego de 12 años sin pisar un cuadrilatero. Con motivo de la promoción del video juego WWE 2k17, Goldberg enfrentó a Brock Lesnar, en una revancha de la pelea que tuvieron en 2004.

Mientras los pronósticos se inclinaban por una victoria para el ex campeón de UFC, en Survivor Series ocurrió lo impensado, ya que Goldberg se impuso en tan solo un minuto y medio de combate, para sorpresa de todos, convirtiéndose en tendencia mundial en redes sociales.

Charlotte Flair fue el rostro de la división femenina

Si bien Smackdown cuenta con un equilibrado desarrollo de su división, con Alexa Bliss como su campeona, en RAW la situación ha sido diferente.

Esto, porque Charlotte Flair se ha consolidado como una de las mejores luchadoras de la compañía, aunque también se debe a su extensa rivalidad de cinco meses de Sasha Banks. A pesar de que su historial quedó dañado por los consecutivos intercambios de título, ambas féminas hicieron historia al protagonizar la primera pelea femenina en una Celda Infernal y el primer IronWoman, que terminó con Charlotte como campeona definitiva.

AJ Styles se consolida como el mejor luchador de WWE

AJ Styles, tras su bullado debut, tuvo un irregular comienzo con derrotas ante Jericho y Reigns. No obstante, se consolidó a mediados de año tras superar a John Cena, rostro de la empresa en los últimos 11 años.

La gloria finalmente arribó en septiembre ya que en Backlash logró el título mundial de Smackdown, tras vencer a Dean Ambrose.

Styles no solo logró ser el mejor del año al terminar como campeón, sino porque la mayoría de sus peleas fue de grandísimo nivel, demostrando que a sus 39 años puede brindar mucho a la compañía.

NXT acapara las miradas de los fans

Finalmente, vale hacer una mención más que especial a NXT. Mirado por algunos como territorio de desarrollo, y por otros como tercera marca, NXT ha logrado acaparar la atención de los fans más puristas de la lucha libre, gracias al talento reconocido de sus estrellas y por el estilo "old school" con el que se desarrollan sus rivalidades.

Si en 2015 fueron Sami Zayn, Kevin Owens y Finn Balor quienes protagonizaron las jornadas de los eventos "TakeOver", 2016 fue el año dominado por Shinsuke Nakamura, quien con su particular carisma y su "Strong Style", consiguió culminar el presente como máximo campeón.

También brillaron con luz propia Samoa Joe, quien perdió el título ante el nipón; y Booby Roode, quien con una arremetida "gloriosa", se convirtió en máximo retador, en un pleito que se definirá en enero de 2017.