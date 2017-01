WWE confirmó que Kurt Angle será inducido al Salón de la Fama

La empresa de lucha libre estadounidense WWE confirmó este lunes que Kurt Angle, el multicampeón y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, será inducido al Salón de la Fama 2017.

La noticia, primero revelada por ESPN, fue reafirmada por el vicepresidente de talentos Paul Levesque, también conocido mundialmente como Triple H.

"Nunca vi un talento con esa capacidad tan natural de adaptarse y conseguir el éxito en esta industria. Realmente estoy orgullo de darle la bienvenida al Salon de la Fama", escribió Triple H en su cuenta de Twitter.

Angle, además el oro olímpico, tuvo sus primeras peleas en WWE en el año 1999 (cuando WWF en ese entonces), consiguiendo ser campeón mundial de la empresa en 2000, en un recordado combate con Dwayne "The Rock" Johnson.

El medallista, tras años de éxito y conseguir varios títulos, dejó la compañía en 2006 para firmar en TNA, donde pasó nueve años siendo uno de sus principales rostros.

La jornada del Salón de la FAma se realizará el 31 de marzo en el Amway Center en Florida, Estados Unidos, dos días antes de Wrestlemania 33.

I've never seen an individual adapt and succeed in this industry so naturally. Proud to welcome @RealKurtAngle into the #WWEHOF. pic.twitter.com/7ERnuVvC4M