Luis Ignacio Rosselot terminó tercero en carrera de karting disputada en México

El múltiple campeón nacional Luis Ignacio Rosselot se ubicó entre los tres primeros en una competencia de karting que tuvo participación de una veintena de pilotos galardonados por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El piloto nacional fue elegido por el ente mundial como el mejor piloto chileno del 2016 remató en el tercer lugar de esta competencia con la participación de todas las figuras.

"Es un hermoso trofeo el alcanzado en esta competencia de convivencia con los pilotos y que se sumará al que me entregaran más tarde en la ceremonia que se efectuará en el autódromo hermanos 'Ricardo y Pedro Rodríguez'", señaló.

"Es un hermoso trofeo y tiene una gran trascendencia, considerando que me lo entrega la FIA. Hacía años que no me subía a kart, pero anduve bien", agregó.

La ceremonia en la que los deportistas recibirán su reconocimiento como los mejores pilotos de la temporada 2016 se efectuará en el autódromo hermanos "Ricardo y Pedro Rodríguez" ubicado en la ciudad de México. Los galardonados recibirán un trofeo, que es un volante de oro de manos del Presidente de la FIA, el francés Jean Todt y del vicepresidente, el mexicano José Abed Rouanet.