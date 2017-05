Mamá golpeó a su hijo por perder una pelea de MMA

Viktor Kichigin recibió un doble castigo en el evento de artes marciales mixtas Fights Nights Global 67, realizado en Yekaterinburgo, Rusia. El peleador ruso perdió en un sangriento nocaut ante Ruslan Yamanbaev.

Lo más humillante vino después: su madre, que le daba instrucciones desde afuera, se enojó con la derrota de su hijo y entró al octágono a darle cachetadas.

Anna Azovskaya le limpiaba la sangre del rostro y lo obligó a levantarse. El pobre Viktor de 22 años abandonó el lugar, sin esperar la resolución del juez. La mamá se quedó a escuchar el anuncio oficial.

Jesus, that was a brutal beatdown at FNG. Grigoriy Kichigin got his ass kicked, and then his mom slapped the shit out of him afterwards. pic.twitter.com/TJgWyGKDx8