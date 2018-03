Mujeres de Arabia Saudita corrierron su primera carrera

Más de 1.500 mujeres saudíes participaron este sábado por primera vez en una carrera popular, donde todas vistieron una túnica negra hasta los pies, que si bien representó un obstáculo para muchas, no impidió que acabaran con orgullo para conseguir una victoria sobre la historia.

La carrera de tres kilómetros se celebró en la ciudad de Al-Ahsa y estuvo organizada por la autoridad publica saudí de entretenimiento.

Fotos publicadas por la televisión saudí Al Arabiya mostraron a mujeres de distintas edades llevando túnicas negras y un peto rosa, sobre el que se colocó el dorsal.

Muchas de las competidoras también usaban el niqab, el velo que deja al descubierto solo los ojos, a pesar de que la temperatura en la ciudad llegó a los 27 grados, según servicios meteorológicos

Varias mujeres saudíes criticaron en las redes sociales que no se haya permitido a las mujeres correr en ropa deportiva, al igual que los 4.500 hombres que participaron en la misma carrera, en horario diferente.

En Arabia Saudí está prohibido a las mujeres andar por la calle sin la tradicional túnica negra.

La atleta saudí Mazna al Nasar ganó la carrera; en segundo puesto llegó la estadounidense Anda Joyce y en tercero, la taiwanesa Sang Sung, que también usaron las túnicas negras.

Arabia Saudí inició en 2017 una serie de reformas sociales impulsadas por el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, que han implicado tanto la concesión de derechos a las mujeres como la promoción del ocio.

Empowering Women Through Sports: Hundreds of #Saudi women runners gather in Al-Hasa for the Kingdom’s first women-only marathon. #الحسا_تركض pic.twitter.com/BPtsziKrut