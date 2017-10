Lucas Silva por caso de dopaje: Fue una contaminación por el consumo de carne en China

El deportista nacional Lucas Silva, campeón mundial de patín carrera, se refirió a la notificación de dopaje que recibió, asegurando que se trató de una contaminación masiva por consumir carne en China razón por la que no recibirá sanción alguna de parte de la Federación Internacional de Patinaje (FIRS).

"Un día me llega un correo de la FIRS, en el que me informaban que hubo una contaminación masiva por el consumo de carne en China. Si bien era un resultado adverso de un control antidopaje que me hicieron luego de que ganara la prueba, nunca me sancionaron, porque éramos muchos deportistas en la misma situación y la presencia del clembuterol era mínima", apuntó a El Mercurio.

"Jamás había vivido una situación de este tipo, pero yo siempre estuve tranquilo, porque sabía que no había hecho nada malo. En China y en otros países como México, según me han explicado, engordan a las vacas con esto. Y los que lo usan para doparse lo hacen para quemar grasas, y nunca he tenido ese problema", agregó.

Silva, además contó que "nunca pedí que se abriera la muestra B, porque no fue necesario hacerlo. La FIRS concluyó en un simposio que todo pasó por el consumo de carne contaminada. Y la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) envió ayer (lunes) una carta en la que señala que está por cerrar mi caso.

"Sólo debo adjuntar los resultados de todos los exámenes antidopajes que me han hecho y, además, el detalle mi dieta habitual. Como no tengo ningún antecedente al respecto, con eso bastará", sentenció.