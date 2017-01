Casale lamentó retiro de Pablo Quintanilla: Hubiese sido lindo dos chilenos en el podio

El piloto chileno Ignacio Casale, segundo en la clasificación general de los cuadriciclos en el Rally Dakar 2017, lamentó el retiro del también nacional Pablo Quintanilla, asegurando que esperaba que ambos lograrán subirse al podio en sus respectivas competencias.

"Es una pena, me acabo de enterar. Me venía haciendo la idea en el enlace, pensando que hubiese sido lindo dos chilenos en el podio como lo hicimos un par de veces con (Francisco) "Chaleco" López, pero no se dio", aseguró al enviado especial de Al Aire Libre en Cooperativa Sebastián Aguilar.

"Lamentablemente se pegó duro parece, cayó fuerte. Le deseo todo el éxito y la suerte del mundo, no la debe estar pasando nada de bien", agregó el deportista.

Quintanilla debió abandonar el Dakar luego de que debido a mareos y dolores de cabeza sufridos producto del calor, perdiera el conocimiento y cayera de su motocicleta, razón por la que debió recibir asistencia médica, donde se le diagnosticó un trauma craneal.

El Rally Dakar continuará este viernes con su penúltima etapa, la que unirá las localidades argentinas de San Juan y Río Cuarto y tendrá una especial cronometrada de 288 kilómetros para motos y cuadriciclos.