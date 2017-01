Casale sigue cuarto en quads a pesar de gran actuación en la séptima etapa del Dakar

Ignacio Casale (Yamaha) realizó una gran actuación este lunes en la séptima etapa del Rally Dakar 2017, al terminar en el tercer puesto en la especial recortada de 161 kilómetros entre las localidades bolivianas de Orinoca y Uyuni.

El recorrido era complicado debido a las dunas y un largo tramo arenoso para todos los pilotos, pero el nacional logró mantener la orientación, evitando los problemas que tuvo en etapas anteriores.

El gran ganador de la jornada fue Sergey Karyakin (Yamaha), quien arribó a la meta en Uyuni con un tiempo de 2h32'49''. Lo escoltaron el francés Axel Dutrie (Yamaha) a 2'59'' y el chileno a 9'36''.

Además, con ese cronometraje el ruso se encumbró como nuevo líder en la tabla general, acumulando 22h13'25''. En segunda y tercera posición están los galos Simon Vitse (a 5'16'') y Dutrie (a 5'20''). El chileno, en tanto, está cuarto a 15'58'', un minuto más de retraso del puntero respecto a la fecha anterior.

Casale conversó con Al Aire Libre en Cooperativa durante esta jornada, y se refirió a la posible desventaja que significa el correr etapas recortadas.

"No sé si me favorece o no. En el Dakar todo puede pasar, así que tengo que tomármelo con calma. Espero poder llegar bien a la segunda etapa maratón, porque serán dos días de rutas sin que los mecánicos toquen la moto. No quiero volverme loco y hacer las cosas con calma", declaró el campeón de 2014, quien quiere evitar accidentes como en la pasada edición.

La octava etapa del Dakar 2017 se correrá este martes entre Uyuni y Salta, en el regreso de los pilotos a territorio argentino. De mantenerse las condiciones climáticas, será un tramo de 892 KM con 492 cronometrados.