El Rally Dakar se volverá a correr en Perú en 2019

Perú es el primer país confirmado para el recorrido del Dakar en su edición de 2019, la cuadragésima primera edición de la carrera y la undécima que se celebrará en Sudamérica, anunció este viernes en redes sociales la Amaury Sport Organisation (ASO), empresa organizadora de la prueba.



A falta de desvelarse el trazado completo de la próxima edición, los organizadores manifestaron en enero que mantenían contactos con allegados al Presidente electo de nuestro país, Sebastián Piñera, y un interés de Ecuador, sin olvidarse de Argentina y Bolivia, ambos presentes en el rally en las últimas cinco ediciones.



Será la cuarta ocasión en que el Dakar pase por Perú, tras las ediciones de 2012, 2013 y 2018, en las que Lima albergó la meta la primera vez y la partida en las últimas dos.



Este año el Dakar tuvo seis etapas por las dunas del desierto peruano que finalizaron en las ciudades de Pisco, San Juan de Marcona y Arequipa.



En la arena de Perú abandonaron la carrera algunos de los favoritos para ganar el rally como el británico Sam Sunderland (KTM) en motos, el piloto de coches español Joan Roma (Mini) y el francés Sébastien Loeb (Peugeot).

// 🏁 Exclusividad : Perú en el programa del #Dakar2019 🏁



¡Comparte si no puedes esperar ver las dunas peruanas en 2019!

