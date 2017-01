Ignacio Casale cedió el liderato de los quads en el Dakar tras compleja cuarta etapa

El piloto nacional Ignacio Casale (Yamaha) tuvo una irregular actuación este jueves en la cuarta etapa de los cuadriciclos (Quads) del Rally Dakar, por lo que terminó cediendo el liderato de la clasificación general, quedando como escolta del ruso Sergey Karyakin (Yamaha) con solo 28 segundos de diferencia tras la extenuante jornada que comenzó en Argentina, en Jujuy, y terminó con la llegada de la competencia a Bolivia.

La carrera inició de la peor forma para el chileno, ya que debido a un mal arranque se perdió, llegando a estar en el puesto 18, pero con el pasar de los minutos logró repuntar, aunque con dificultades para entrar entre los 10 más rápidos.

Finalmente, en la llegada a Tupiza, Casale cruzó la meta ocupando el noveno puesto, a 33'22'' del gran triunfador de la jornada, Walter Nosiglia (Honda), quien hizo historia al ser el primer boliviano en ganar una etapa del Dakar. Su victoria, obtenida con un crono de 6h06'22'', también desató la alegría del público local, que vitoreó a su compatriota en suelo altiplánico.

"Tuve una etapa muy dura, pero positiva. Me perdí aproximadamente media hora en el kilómetro 32 y perdí mucho tiempo. Tuve que apretar el ritmo para empezar a recuperar el tiempo perdido", comentó Casale a su llegada a la zona de meta.

Por último, agregó que "estoy contentísimo, tranquilo, no he ganado ninguna etapa y creo que voy primero, ese era el objetivo, no volverse loco. Fui con la cabeza bien fría y por suerte pudimos hacer bien las cosas".

El podio de la cuarta etapa fue completado por el ruso Karyakin, a 11'28'' de Nosiglia, y por el argentino Daniel Domaszewski (Honda) a 19'12''.

En la general, Karyakin domina con 16h18'42'', seguido por Casale a 28 segundos y el francés Simon Vitse a tres minutos.

La quinta etapa del Rally Dakar 2017 se desarrollará este viernes entre las localidades de Tupiza y Oruro, con un recorrido de 692 KM y 447 KM de especial.