Ignacio Casale: El objetivo era terminar entre los tres primeros del Dakar y lo cumplimos

Un emocionado Ignacio Casale conversó con el enviado especial de Al Aire Libre en Cooperativa, Sebastián Aguilar, sobre su segundo lugar en el Rally Dakar 2017, manifestando su alegría por concluir la carrera en cuadriciclos y superar el trauma de haberse retirado por duros accidentes en las dos ediciones anteriores.

"Fue una carrera difícil. Terminé el Dakar después de dos años de no poder terminarlo. Creo que hice una buena competencia y ojalá en Chile estén contentos. Disculpen por no poder ganar, pero mi objetivo era terminar y estar dentro de los tres primeros y lo cumplimos", manifestó el piloto de Yamaha.

Respecto al desarrollo de la competencia, explicó que "usé mucho la cabeza. En la primera semana no apreté, me mantuve cerca de los líderes y al día de descanso llegué cuarto. En la segunda semana fui con todo lo que pude en las etapas que quedaron, porque justo suspendieron las etapas en las que yo quería atacar".

Finalmente, deslizó nuevamente una crítica respecto al apoyo que reciben los deportistas en el país. "Llevo ocho años en Dakar. No sé si me proyecto muchos años más. Tengo que pensarlo. Ser deportista en Chile es una tarea muy díficil. Pagar las cuentas por medio del deporte es muy difícil".

"Tengo 29 años y otros sueños que cumplir, como tener una familia y proyectarme a futuro. Tengo que pensar si quiero seguir en esto de forma tan sacrificada. Me dan ganas de decir chao, pero la pasión tira más", concluyó.

Cornejo: Debemos trabajar para mejorar los resultados

El motociclista iquiqueño José Ignacio Cornejo (KTM), en declaraciones a Al Aire Libre, valoró el puesto 28° que le valió ser el mejor chileno en la categoría (tras el retiro de Pablo Quintanilla, aunque resaltó que desea mejorar su actuación para el próximo Dakar.

"El año pasado lo empezamos mal. Ahora, no pude tener ritmo al principio, pero con el pasar de las etapas me sentí mejor en la moto. Estoy contento por el lugar, aunque no tan conforme. La idea principal era terminar y quedamos entre los 30 primeros, lo cual es bueno. Debemos seguir trabajando para mejorar los resultados", señaló.

Por su parte, Patricio Cabrera (Kawasaki), quien terminó 33°, sostuvo que "el Dakar te lleva al límite en todo sentido. Pasamos por el frío y calor, con etapas largas en donde sufrimos del sueño y comimos poco. Había que estar fuerte. Para correr un Dakar hay que ser perro. Ahora debemos volver a Chile, celebrar con la familia y disfrutar con los chilenos".

Cristóbal Guldman (Kawasaki), 65° en la general, remarcó que "estuvo buenísimo el Dakar y la verdad lo disfruté mucho. Quedé con ganas de dunas, que es mi terreno".

"Tengo la impresión que el próximo año Perú entrará a la carrera y ojalá también Chile. Ahí será un Dakar diferente. Trabajé mucho en mi preparación física y estuvo acorde a la carrera, pero el desierto tiene otra exigencia", insistió, deseando que la competencia regrese a suelo nacional.

Finalmente, el piloto de KTM Marco Reinike (86°) también tuvo palabras emotivas, reconociendo la dificultad de la prueba este año. "Fue el más duro y nos afectó mucho el clima. Los enlaces también fueron muy largos, pero estoy feliz de haber terminado mi último Dakar", cerró.