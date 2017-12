Ignacio Casale: He trabajado tanto en muchos aspectos que siento que no tengo debilidades

El piloto chileno de quads Ignacio Casale ya está preparado para enfrentar su noveno Dakar (el séptimo en esta modalidad) y aseguró que se ha empeñado para llegar lo más fuerte posible a la 40ª edición de la competencia.

"He trabajado en muchos aspectos que siento que no tengo debilidades", manifestó el ex campeón de cuatriciclos en el Dakar 2014 a El Mercurio.

Sobre la carrera, Casale estima que "después de la primera semana, todo empieza a costar más y son días muy duros. El cansancio te va golpeando, y hasta la relación con los demás pilotos cambia. Ya no son las conversaciones risueñas de los primers días. Hay más tensión por ganar la prueba".

El competir en el Dakar es una experiencia que a Casale le "cambió la vida. Es un sueño cumplico estar acá otra vez y eso que pasé de todo. Desde ganarla hasta sufrir un grave accidente en el que me quebré la clavícula".

También expresó estar "confiado. Asegurar un primer lugar es irresponsable, pero me siento capacitado para pelear el liderato. Quiero sacar ventajas en las dunas de Perú y poner el doble de atención en Bolivia, donde hay mucha altura, posibles tormentas, nieve y barro. Ojalá llegar a Argentina entre los tres primeros y ganar la competencia".

La 40ª edición del Dakar comenzará el sábado 6 de enero en Lima, Perú y se extenderá hasta hasta el 20 de enero, cuando arriben a Córdoba (Argentina). Serán 14 etapas, con un descanso el viernes 12 en La Paz, Bolivia.