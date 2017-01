Ignacio Casale trepó al quinto lugar en la general de los quads tras segunda etapa

El piloto nacional Ignacio Casale quedó en el cuarto lugar de la segunda etapa de los cuadriciclos en el Rally Dakar 2017, con lo que logró escalar al quinto puesto en la clasificación general que lidera el argentino Pablo Copetti.

El chileno llegó a 5'36'' del ganador de la etapa, el trasandino Copetti que completó el trazado que unió las localidades de Resistencia y San Miguel de Tucumán en 3:14'29''.

El podio lo completaron el paraguayo Nelson Sanabria Galeano y el francés Axel Dutrie, quien concluyó sólo cuatro segundos por sobre el chileno, privándolo de quedar entre los tres primeros.

Con esto, Copetti quedó arriba en la general, seguido por Sanabria (a 1'54''), Marcelo Medeiros (4'20'') y Durtie (5'41').

Casale, en tanto, escaló del décimo al quinto lugar de la tabla con un tiempo de 3 horas, 55 minutos y 31 segundos, a 6'25'' del líder.

Casale: "Estamos al ritmo y nivel de los punteros"

Tras la carrera, Casele dijo al enviado especial de Cooperativa Sebastián Aguilar. "Había unos kilómetros con unos posones de barro, algo peligrosos por la alta velocidad y porque no sabíamos realmente donde estaban. Costaba un poco agarrar ritmo para no poner en riesgo el octanaje o agarrar los posones a alta velocidad que es un poco peligroso".

"La primera parte me costó porque había poca visibilidad, pero luego me sentí cómodo. Estamos al ritmo y nivel de los punteros y nos hemos ido acercando. Bajé muchos lugares y eso me pone más tranquilo porque eso me ayuda a salir más adelante y sin tanto polvo", agregó.

Además, Casale aseguró estar "tranquilo voy por mi octavo Dakar, sé el piloto que soy, sé que no debo demostrarle nada a nadie, sé que tengo que llegar a la meta y estamos haciendo todo lo posible por lograrlo".

"El calor ha sido una locura, pero estamos en igualdad de condiciones. Seguimos peleando con los líderes", sentenció el piloto chileno.