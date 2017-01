Pablo Quintanilla: Agradezco no tener alguna lesión para lo fuerte que fue mi caída

El motociclista nacional Pablo Quintanilla habló por primera vez tras su retiro del Dakar 2017, competencia que abandonó tras sufrir un accidente con pérdida de conocimiento, y agradeció no tener alguna lesión tras su caída.

"Tuve una caída fuerte, perdí el conocimiento y lamentablemente quedé fuera de carrera faltando dos días para el final, cuando estaba segundo en la clasificación general", comentó Quintanilla respecto a lo sucedido, en el trayecto que unía Chilecito con San Juan, en Argentina.

"Fue un día negro, de esos que nunca quieres tener, pero que forman parte del deporte. Es lamentable, pero de verdad agradezco no tener ninguna lesión para lo fuerte que fue la caída. Ahora regresaré a Chile, descansaré un par de semanas y volveré a entrenar más fuerte que antes, porque pelear esta carrera sigue siendo mi gran objetivo", añadió.

Respecto a los problemas que sufrió en la etapa 10, manifestó que "perdí mucho tiempo en la primera especial, estaba buscando una nota fuera de pista y me desvié 10 kilómetros; con eso me fui más de 50 minutos para atrás. Ahí empezaron las malas sensaciones y decisiones apresuradas, aunque a esa altura mi intención solo era terminar la etapa".

"Iba por un camino rápido, sinuoso y con piedras. En la mitad de una curva a la derecha le pegué a una piedra, perdí el control de la moto, me salí de la pista y afuera había un hoyo; hasta ahí recuerdo. Me despertó un piloto, que ya había llamado al helicóptero, pero después se me apagó de nuevo la película y desperté cuando estábamos en el aire", complementó.

Saludó a sus fanáticos por Instagram

A través de su Instagram, Quintanilla comentó que "lamentablemente ayer (jueves) fue un día de esos para el olvido. Una caída con pérdida de conocimiento me dejó fuera de competencia a solo dos días del final".

"Siento mucho no haber podido llegar a la meta, pero les prometo que este episodio me hará volver más fuerte que nunca", sentenció el chileno y agradeció el apoyo que recibió por parte de sus fanáticos.

Quintanilla fue el primer chileno en abandonar la competencia en esta accidentada edición del Dakar, que tuvo dos etapas canceladas.