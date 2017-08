Pablo Quintanilla saldrá en las últimas posiciones del Atacama Rally

Una irregular jornada se vivió en el inicio del Atacama Rally, por la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country FIM, pues el prólogo fue anulado por el jurado, ya que varios pilotos confundieron las trazas de la ruta, debido a las intensas lluvias que afectaron a la zona y que borraron las huellas que se habían dado como referencia.

De esta manera, con el fin de respetar el espíritu de competencia, las autoridades de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) decidieron anular los tiempos y no aplicar penalizaciones a quienes no lograron activar todos los way points del recorrido de 14 kilómetros.

Por consiguiente, la largada de la primera etapa se definió de todas formas según los tiempos marcados en el prólogo, que para este fin sólo se tomaron como referencia.

El chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) saldrá mañana desde la posición número 15 del grupo, es decir de los últimos que le permitirá seguir la huella del resto. Quien abrirá la ruta será el inglés David Mc Bride (KTM), siguiéndolo Enrique Guzmán (KTM), Laia Sanz (KTM), Dave Mabbs (KTM) y Pierre Renet (Husqvarna).

Recordemos que mañana comenzará el recorrido que tiene un total de 1.960 kilómetros y que contará con cinco periodos. Etapa 1 (lunes 14) entre Copiapó y Copiapó (272,47 kms); Etapa 2 (martes 15) de Copiapó a Tal Tal (382,63 kms); Etapa 3 (miércoles 16) de Tal Tal a Mejillones (487,27 kms); Etapa 4 (jueves 17) de Mejillones a Tocopilla e Iquique (547,33 kms) y Etapa 5 (viernes 18) entre Iquique e Iquique (210,10 kms).