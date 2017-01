Toby Price abandonó el Dakar tras sufrir un grave accidente

El vigente campeón del Dakar en motos, el australiano Toby Price, tuvo que abandonar la competencia tras sufrir una fuerte caída en la parte final de la cuarta etapa, provocando que debiese ser trasladado en helicóptero al hospital más cercano.

"Price se cayó de su motocicleta y está ahora con el equipo médico. El campeón defensor está fuera de la carrera", publicó el Dakar.

Sumado a ello, la organización confirmó la gravedad de la lesión de Pricem, quien sufrió una fractura de fémur izquierdo.

El accidente ocurrió entre las localidades de San Salvador de Jujuy y Tupiza, de 521 kilómetros, 416 de ellos cronometrados, repleto de dunas.

De esta manera, el chileno Pablo Quintanilla suma opciones para subir al podio, pues terminó en la tercera posición de la cuarta etapa y está segundo en la tabla general tras el español Joan Barreda Bort.

THIS JUST IN: @tobyprice87 fell off his motorcycle, and is now with the medical team. The reigning champion is out of the race. #Dakar2017 pic.twitter.com/0uChb34nsT