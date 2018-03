Primo de Nicolás Massú competirá sin navegante en carrera de Rally Cross Country

Francisco Massú es el primer piloto nacional en confirmar su participación en el Dakar 2019, que aún no define las rutas, y será el primer piloto chileno en correr solo en una competencia oficial de Rally Cross Country en la categoría Autos T1 FIA.

El audaz volante tomará parte de la primera fecha del Campeonato Argentino de Navegación Rally Raid 2018 el 23, 24 y 25 de marzo en General Alvear, al sur de Mendoza, Argentina.

A los 34 años, el piloto de Calera de Tango tiene una importante experiencia en las pruebas de nivel nacional e internacional sobre las dos ruedas y en las cuatro, en esta última siempre corriendo con acompañante. Esta vez afrontará una de las aventuras más complejas en su carrera deportiva, quizás mayor que en 2014 cuando participó en el Rally Dakar en la categoría Motos.

"Me gustan los desafíos más que estar en la primera línea cuando compito. Innovar siempre ha sido mi filosofía de vida. Sé que será difícil, algo nuevo que aún no experimento”, comentó el piloto quien es primo del ex tenista Nicolás Massú, actual capitán de Copa Davis.

"Con mi equipo hemos modificado el panel de la camioneta para afrontar la prueba de Argentina. Reglamentariamente se puede. Está autorizado, pues el año pasado el argentino Pato Silva lo hizo", explicó Massú.

Y es el mismo volante quien detalló cómo será esta nueva experiencia. "Para entenderlo fácil, el panel es compartido. La mitad izquierda es para el piloto donde lleva los medidores de presión y temperatura de aceite, cámaras, velocímetro, tacómetro entre otros instrumentos indispensables para llevar el control de la camioneta. La otra mitad es del navegante (copiloto), quien lleva el GPS de la organización, repetidor de rumbo, odómetros, hoja de ruta, medidor de bencina, sentinel, entre otros, con los cuales va dando las instrucciones y rumbo a seguir al piloto, quienes están comunicados por micrófono y audífono en sus cascos".

Sin embargo, en esta oportunidad Francisco Massú se valdrá por sí mismo para conducir, navegar, cambiar neumáticos, solucionar problemas mecánicos y en el caso de quedar atrapado en las dunas, deberá realizar las tareas de despeje y lograr continuar en carrera.

En cuanto al Dakar 2019, Massú está esperando la confirmación de la ruta para inscribirse. "En la primera fecha del CANAV (Campeonato Argentino de Navegación) lo haré solo, pero en el Dakar correré con mi amigo Axel Heilenkotter, experimentado piloto de motocicletas con quien llevamos años corriendo juntos y ya completamos un año participando en camioneta, en la categoría T1 FIA (vehículos todo terreno modificados)", concluyó el osado piloto que ha conseguido importantes títulos en los Campeonato Baja Atacama entre 2012 y 2017.