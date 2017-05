Emilio Fernández ganó la primera jornada del GP de Concepción

El piloto Emilio Fernández (Ford Fiesta T) se adjudicó la primera etapa de la segunda fecha del Campeonato RallyMobil Gran Premio de Concepción, en un resultado histórico, ya que es primera vez que un auto R2 gana una prueba en la clasificación general desde que la categoría R arribó a las rutas nacionales hace cinco años.

Fernández venció al líder de la serie R3, Benjamín Israel (Citroën DS3), por ocho segundos dos décimas. La tercera ubicación fue para Francisco "Chaleco" López, quien quedó a 24''7' del sorpresivo ganador de 27 años.

"No lo puedo creer todavía. Cada vez que terminaba una especial pensaba que me habían ganado, pero veíamos los tiempos y estábamos arriba. Creo que me ayudó mi experiencia en el rally cross country", expresó el campeón nacional de esa categoría a campo traviesa y que lidera la serie R2 luego de haber vencido en la fecha de Pichilemu.

La carrera continuará este domingo 7 entre las 9:30 y 15:00 horas con un recorrido de 210 kilómetros de los cuales 91,6 serán de especiales.

Visita del ejecutivo mundial de la WRC 2019

El alemán Olivier Ciesla, ejecutivo del World Rally Championship, quien se va del país este domingo, manifestó su grata impresión por el GP de Concepción.

"Vuelvo a reiterar que Chile es un serio candidato para una fecha del WRC luego de haber recorrido los caminos del Gran Premio de Concepción. Además, el viernes se realizó la partida protocolar en un marco espectacular, de gran alegría, colorido y participativa, con mucho público bajo la lluvia", puntualizó el ejecutivo del WRC.

Agregó que "queremos que el calendario mundial crezca a 16 fechas. Hoy tenemos 13, de las cuales 10 son en Europa. Ahora realizaremos el informe para el WRC y la FIA para presentarlo en Portugal (18 al 21 de mayo) y que sea evaluado por ellos", concluyó.