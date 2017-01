Chile cayó ante Fiji y jugará ante EE.UU. en cuartos de final del Seven de Viña del Mar

La selección chilena de rugby terminó en el segundo puesto en su grupo en el Seven de Viña del Mar, luego de caer por 31-12 ante Fiji, equipo favorito para quedarse con el torneo que se disputa en el Colegio Mackay de la "Ciudad Jardín".

Los "Cóndores" trataron de batallar ante los océanicos, quienes demostraron por qué son una potencia en la categoría. Para el final del primer tiempo, estaban 21-0 en el tablero, dejando con pocas opciones a los locales.

Finalmente, el choque terminó a favor de los visitantes, que se alzaron como líderes del grupo con tres triunfos este sábado, incluyendo palizas a Canadá y Colombia.

En el otro grupo, Argentina también demostró su favoritismo, apabullando a Estados Unidos por 26-0. Los brasileños, en tanto, sufrieron su tercera derrota de la jornada, esta vez a manos de Uruguay por 24-7. Los colombianos, por último, tampoco supieron de victorias, al verse superados por los canadienses.

Con estos resultados, el equipo nacional quedó emparejado con los estadounidenses en una de las llaves de cuartos de final, que se disputarán desde las 13:00 horas (16:00 GMT) este domingo. Las semifinales y finales del Seven de Viña del Mar se jugarán en el segundo y tercer turno de la jornada dominical, respetivamente.

Revisa los resultados y programación del torneo:

Resultados del Seven de Viña

Primer turno

Argentina 28-7 Brasil

Estados Unidos 12-14 Uruguay

Fiji 33-0 Canadá

Chile 28-0 Colombia

Segundo turno

Argentina 25-5 Uruguay

Estados Unidos 12-5 Brasil

Fiji 36-5 Colombia

Chile 27-14 Canadá

Tercer turno

Argentina 26-0 Estados Unidos

Uruguay 24-7 Brasil

Canadá 36-12 Colombia

Fiji 31-12 Chile

Torneo de clubes

Primer turno

Liceo RC 12-12 Universitario Mar del Plata

Old Mackayans 0-7 Stade Frances

Córdoba Athletic 33-0 Old Reds

Cobs 19-7 Universidad Católica.

Segundo turno

Liceo RC 7-21 Sporting RC

Old Mackayans 31-5 Old Johns

Cordoba Athletic 24-10 Old Boys

Cobs 21-12 Viña RC

Tercer turno

Sporting RC 0-12 Universitario Mar del Plata

Old Johns 14-14 Stade Frances

Old Boys 0-28 Old Reds

Viña RC 5-21 Universidad Católica

Programación domingo 15 de enero

Cuartos de final

Argentina vs. Colombia, 13:00 horas

Uruguay vs. Canadá, 13:30 horas

Estados Unidos vs. Chile, 13:40 horas

Brasil vs. Fiji, 14:00 horas

Las semifinales se disputarán desde las 16:00 horas (19:00 GMT) y las finales serán desde las 19:00 horas (22:00 GMT).