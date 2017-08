La leyenda neozelandesa de rugby Colin Meads falleció a los 81 años por culpa de un cáncer

La leyenda neozelandesa de rugby Colin Meads falleció este fin de semana a los 81 años, aquejado de un cáncer de pancreas que le fue diagnosticado en 2016.

A través de su sitio web, los "All Blacks" manifestaron su pesar por el fallecimiento del jugador más importante que tuvo la pequeña isla oceánica en el siglo XX.

Meads nació el 3 de junio de 1936 en Cambridge, jugó 133 veces con la camiseta de los "All Blacks", debutando con el equipo en 1957. Además, fue 11 veces como capitán del equipo y se retiró de la selección en 1971.

En 1997 fue incluido en el salón de la fama de este deporte y dos años después fue elegido en su país como el mejor jugador del siglo XX.

En 2009, en reconocimiento a su carrera como jugador de rugby y como ícono deportivo que contribuyó de gran manera a la Sociedad de Niños Lisiados y la Fundación de Rugby de su país, Meads fue nombrado caballero por la Reina Isabel II.

Además, sir Colin Meads fue inmortalizado en junio de 2017 con una estatua de bronce que fue revelada en su lugar de nacimiento, la ciuada de Te Kuiti.

Rest In Peace Sir Colin "Pinetree" Meads. 1936-2017. All Black #583. The thoughts of the rugby community are with the family of Sir Colin. pic.twitter.com/zXmLC2QCMP