Carlos Lampe encabeza nómina de Bolivia para duelos con ante Perú y Chile

El portero de Huachipato Carlos Lampe figura en la lista de convocados de la selección boliviana para los partidos por Clasificatorias a Rusia 2018 ante Perú y Chile, a jugarse los días 31 de agosto y 5 de septiembre, respectivamente.

El golero es uno de los pocos jugadores "extranjeros" nominados por el técnico Mauricio Soria, entre los cuales están además Jhasmani Campos, Bruno Miranda y Marcelo Moreno Martins.

Bolivia, que al igual que incásicos y chilenos espera el resultado de su apelación ante el TAS, visitará al equipo de Ricardo Gareca en Lima el 31 de agosto, a las 22:15 horas (01:15 GMT), mientras el 5 de septiembre recibirá a Chile en La Paz, desde las 17:00 horas (20:00 GMT).

La nómina:

Arqueros

Carlos Lampe (Huachipato-CHI)

Romel Quiñónez (Oriente Petrolero)

Rubén Cordano (Blooming)

Defensores

Oscar Ribera (Bolívar)

Diego Bejarano (The Strongest)

Ronald Raldes (Bolívar)

Edward Zenteno (Wilstermann)

Gabriel Valverde (The Strongest)

Jordy Candia (Sport Boys)

Luis Haquín (Oriente Petrolero)

Mario Cuéllar (Sport Boys)

Jorge Flores (Bolívar)

José Sagredo (Blooming)

Juan Pablo Aponte (Wilstermann)

Volantes

Diego Wayar (The Strongest)

Christian Machado (Wilstermann)

Leonel Justiniano (Bolívar)

Moisés Villarroel (Oriente Petrolero)

José Vargas (Blooming)

Raúl Castro (The Strongest)

Pablo Escobar (The Strongest)

Henry Vaca (The Strongest)

Jhasmani Campos (Bangkok Class-TAI)

Alejandro Chumacero (The Strongest)

Juan Carlos Arce (Bolívar)

Luis Alí (Ponte Preta-BRA)

Delanteros

Bruno Miranda (DC United-EEUU)

Marcelo Martins (Wuhan Zall-CHN)

Gilbert Alvarez (Wilstermann)

Juan Fierro (Bolívar)