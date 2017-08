Juan Antonio Pizzi explicó la nómina: Elegimos a la mejor opción para cada partido

El director técnico de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, brindó este jueves una conferencia de prensa en la que explicó la nómina de 19 jugadores que militan en el extranjero para las Clasificatorias, asegurando que las combinaciones elegidas "son la mejor opción" para afrontar los duelos contra Paraguay y Bolivia.

El estratego, en la sede de la ANFP, sostuvo que "nosotros controlamos a todos los jugadores que están fuera y en base a eso elegimos a la mejor opción", razón fundamental para dejar fuera a jugadores como Matías Fernández, Felipe Mora o Guillermo Maripán, y si considerar a Felipe Gutiérrez y Osvaldo González, principal sorpresa en la convocatoria.

Según señaló Pizzi, consideró al defensor para esta doble fecha ya que Toluca, club donde milita, juega a más de 2.800 metros de altitud en México, por lo que es una "gran opción" para el duelo contra los bolivianos en La Paz.

La competitivad del equipo y el caso de Marcelo Díaz

Pizzi también se refirió al problema de la competitivad con el que llegarán los jugadores, quienes tuvieron poco rodaje en la pretemporada, por culpa de la Copa Confederaciones.

"Sabíamos que la integración de los jugadores, después de competir en las Confederaciones, sería diferente. Jugamos la final y eso condicionó que los jugadores tuvieran una preparación distinta en sus clubes", explicó.

Pese a ello, manifestó su confianza en los jugadores señalando que "espero que ellos mantengan su nivel de competitividad y así podamos seguir compitiendo al nivel que tenemos".

Sin embargo, tocó un tema sensible para La Roja, ya que Marcelo Díaz, nucleo en el eje de juego, no contó con minutos en la pretemporada y terminó su vínculo con Celta de Vigo, por lo que llegará casi sin minutos al partido con Paraguay.

"Marcelo Díaz nos da muchas opciones futbolísticas. Confiamos mucho en sus cualidades y ojalá pueda llegar en buena forma física y rendir como siempre lo hace", declaró.

Las amarillas, el arbitraje y el TAS

Chile llegará a esta fecha 15 y 16 con bastantes jugadores con posibilidad de suspensión por el exceso de tarjetas amarillas. No obstante, el técnico hispano-argentino aseguró que "no especularán" por culpa de ese escenario y que no cambiarán su estilo de juego.

En la misma línea, tampoco manifestó preocupación por el arbitro designado ante Paraguay, Néstor Pitana, asegurando que "no es problema para mí que sea argentino". Cabe recordar que los albicelestes tienen un punto menos que Chile en la tabla.

"Cuando preparo un partido, me pongo en el peor de los casos: el árbitro no lo hará bien y el rival jugará mejor. Después veo lo que pasa y nos encontramos que el árbitro se equivocó poco y nosotros jugamos bien", detalló.

Por último, en materia extrafutbolística, fue consultado por el fallo del TAS y respondió que "no me preocupa un tema donde no tengo incidencia, aunque me parecería raro que la FIFA cambie la sanción estipulada, con dos revisiones de los argumentos".

No dio pistas sobre la nómina local

Finalmente, Pizzi descartó hablar sobre los jugadores no convocados y tampoco dio señales sobre quienes serán los nominados del medio local, rehusando contestar directamente las preguntas sobre Esteban Paredes y Jorge Valdivia, aunque reiteró que "armamos las mejores combinaciones" y que descartar a un jugador en un torneo o partido no significa que no será considerado a futuro.

"Todos los jugadores tienen la posibilidad de integrarse a la selección", sentenció.