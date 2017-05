Lionel Messi no viajará a Zurich para defenderse ante la FIFA

El futbolista argentino Lionel Messi decidió no viajar a Zurich para defenderse ante la FIFA para reducir su sanción en las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018, pero decidió hacerlo a través de una videoconferencia.

Según informó Olé en Argentina, Messi acusó "problemas personales" para no viajar a Suiza y defenderse por las cuatro jornadas recibidas por insultar al juez de línea en el choque ante Chile, en Buenos Aires el 23 de marzo, por la 13ª jornada.

Messi estará acompañado por Andrés Patón Urich, asesor legal de la AFA, quien viajó a Barcelona. Además, el jugador de FC Barcelona tendrá de su lado al abogado español Juan de Dios Crespo.

La AFA busca que se reduzcan a dos encuentros la sanción del delantero, para volver a contar con él en el choque ante Venezuela, el 4 de septiembre. Sí o sí se perderá el clásico contra Uruguay del 31 de agosto.

En caso de no prosperar esta propuesta, el astro "Albiceleste", que no jugó por esta sanción frente a Bolivia en la fecha 14, no estará disponible ante Perú (17ª jornada) y solo podrá volver en el último partido del camino a Rusia frente a Ecuador (de visita).