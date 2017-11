Marruecos y Túnez dominaron sus grupos y sacaron boletos al Mundial de Rusia 2018

Estaba obligada a ganar y fue respaldada por 45 mil hinchas en el Estadio "Félix Houphouet", pero la selección de Costa de Marfil se vio con pocos argumentos ante el ritmo ofensivo de Marruecos, equipo que con un 2-0 este sábado reclamó un boleto al Mundial de Rusia 2018.

El conjunto árabe compartió la posesión con los "elefantes", aunque el protagonismo de su vanguardia cerró cualquier posibilidad de respuesta en el primer tiempo.

A los 25', Nabil Dirar, compañero del chileno Mauricio Isla en Fenerbahce, marcó una primera ventaja que 5 minutos más tarde el Juventus Mehdi Benatia abrochó con un golpe de primera luego de un tiro de esquina.

Así, los "leones" lograron su quinta clasificación histórica al liderar el Grupo C de Africa con 12 puntos, una posibilidad de festejo que aparece tras lo hecho en Francia 98'.

En tanto, Túnez empató 0-0 con Libia en el Olympique de Rades, cita donde enfocaron todas las energías en defender durante el cierre para evitar una hazaña de la República Democrática del Congo, que en paralelo se medía con Guinea.

Los rojiblancos fueron líderes de la zona A al compartir un punto y sumar definitivamente 14, mientras que los "leopardos", con 13, lamentaron el segundo lugar pese a golear 3-1 a Guinea.

Así, Africa ya completó sus cinco de cupos a la cita planteria, ya que Nigeria, Egipto y Senegal habían cumplido con la tarea de forma anticipada.

QUALIFIED! 👏

Congratulations, 🇹🇳Tunisia! 🎉

They're heading back to the #WorldCup for the first time since 2006! #WCQ pic.twitter.com/YrtVyMM8h6