Yoshimar Yotún: Todos conocemos a Paolo Guerrero y su limpia trayectoria

El mediocampista de la selección peruana Yoshimar Yotún defendió la "trayectoria limpia" del capitán de la blanquirroja, Paolo Guerrero, ante las informaciones aparecidas en Buenos Aires sobre dopaje en el partido disputado el pasado mes ante Argentina por las Clasificatorias, algo que ratificó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

"Todos conocemos a Paolo, tiene una trayectoria limpia y estos rumores son bastantes delicados", comentó Yotún tras finalizar el entrenamiento realizado en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, en el que no estuvo Guerrero, quien sigue en las filas de Flamengo.

El jugador del Orlando City estadounidense manifestó su sorpresa al conocer el supuesto "resultado adverso" que arrojó la prueba antidopaje de Guerrero después del partido disputado el 5 de octubre en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, en la penúltima jornada de las Clasificatoarias y que culminó empatado 0-0.

"No estoy enterado de nada. Yo no sé nada. No puedo hablar de un tema que no conozco. No puedo dar una opinión", agregó Yotún, quien también manifestó su molestia por los rumores.

El entrenamiento de Perú, que se prepara para jugar el repechaje contra Nueva Zelanda, comenzó más tarde de lo habitual, con caras serias entre el cuerpo técnico y los jugadores.

Sobre la cancha estuvo el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, al que se le vio conversar tanto con el seleccionador, el argentino Ricardo Gareca, como con el médico del equipo, Julio Segura.

Un resultado adverso en un control antidopaje revela la presencia de sustancias extrañas en el organismo, entre las que figuran aquellas exoneradas por uso terapéutico.